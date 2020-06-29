Текущие настроения — осторожные на фоне ухудшения прогнозов МВФ по спаду мирового ВВП с —3,0% до —4,9% в 2020 г., распространения коронавируса в США и ЕМ и медленного снижения числа новых пособий по безработице в США (1,5 млн, консенсус – 1,3 млн). ФРС ослабляет поддержку рынков 2-ю неделю подряд (ее баланс снизился на $12,4 млрд), ввела ограничения на дивиденды и запретила выкуп акций как минимум до 4К20. Оценки PMI Composite в США (46,8) и ЕС (47,5) за июнь оказались лучше ожиданий, но это не смогло поддержать рынки. На фоне роста опасений по падению мирового спроса "Brent" подешевела на 2,8% н/н. На российском рынке коррекция на фоне ухудшения внешнего фона и ослабления локальных факторов поддержки на долговом рынке после снижения ставки ЦБ на 100 б.п. и закрепления ожиданий дальнейшего снижения на 50 б.п. Во вторник Минфин разместил ОФЗ лишь на 38,6 млрд руб. при спросе в 55,9 млрд руб. (минимум с середины апреля), и во второй половине недели наблюдался небольшой отток иностранного капитала из ОФЗ. Ослабление рубля к доллару сглаживается интервенциями ЦБ на $140-150 млн в сутки.

Ключевые темы недели. Распространение COVID-19, вероятно, останется фактором волатильности финансовых рынков на этой неделе. Данные по рынку труда США (чт) за июнь могут показать, что на фоне полного снятия карантинных ограничений во всех штатах число новых рабочих мест может увеличиться до 3,3-3,5 млн в июне после 2,5 млн в мае. Безработица, скорее всего, будет на уровне 12-13%, — но эти оценки могут быть занижены из-за снижения числа активно ищущих работу (это занижает численность рабочей силы, от которой считается уровень безработицы). Индекс доверия потребителей (вт) всё еще будет слабым, но производственный индекс ISM (ср) может восстановиться до 50. Также выйдет протокол заседания ФРС (ср), который может пролить больше света на логику принятия решений по ДКП.

В Китае будут опубликованы индексы PMI за июнь, которые, вероятно, останутся выше 50, сигнализируя о росте активности. В июле основной риск для Китая – возобновление распространения коронавируса в Пекине и соседних провинциях. В РФ активность понижена из-за выходного (ср) – последнего дня голосования по внесению поправок в Конституцию, в числе которых возможность для действующего президента переизбираться на этот пост в 2024 и 2030 гг. В связи с этим в начале недели (пн-вт) президент может выступить с обращением. На прошлой неделе он предложил повысить НДФЛ с 13% до 15% на годовой доход свыше 5 млн руб. в год, что затрагивает до 0,3% занятых и имеет незначимый финансовый эффект в 60 млрд руб., но затрагивает тему социального неравенства. По ранее обсуждаемым вариантам повышение налога на высокие доходы могло сопровождаться вычетом в размере до 1,5 прожиточного минимума, что означало бы отмену НДФЛ для примерно 30% занятых и финансовый эффект 500-600 млрд руб. Вместо этого были объявлены меры поддержки на 500-600 млрд руб., в дополнение к ранее объявленным 3,5% ВВП. Недельная инфляция (чт), в июне ускоряется как в недельном, так и годовом выражении (до 3,2% г/г). Данное ускорение ожидаемо, в том числе за счет эффекта низкой базы июня 2019 года, и не препятствует дальнейшему снижению ставки ЦБ, однако рост цен на бензин и некоторые другие непродовольственные товары по мере снятия карантинных ограничений