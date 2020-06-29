Мы считаем дальнейшее обсуждение вопроса снижения тарифов Транснефти негативным для восприятия акций компании. Все тарифы сократятся почти вдвое в случае корректировки до уровня 2008 г., что представляется нам маловероятным, поскольку это сильно ухудшит финансовое положение Транснефти. Объем прокачки в 2020–2022 гг., по нашим расчетам, может снизиться на 5% (к показателю 2019 г.) с учетом последнего соглашения ОПЕК+, однако мы ожидаем, что при сохранении прежней тарифной политики значительного уменьшения свободного денежного потока не произойдет.