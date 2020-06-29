В Калининградской области, самом западном регионе России, проживает 0,7% населения страны, а доля региона в общем объеме рынка продовольственной розницы составляет 0,5%. В основных регионах присутствия доля рынка X5 Retail уже почти достигла установленного законодательством порога в 25% или даже превысила его, как в случае с Санкт-Петербургом, в связи с чем компания изучает возможности для выхода на новые рынки. В 2019 г. компания открыла 1 866 магазинов, при этом основной прирост сети пришелся на Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа, в сумме обеспечившие 68% всех новых открытий.

В связи с ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса, и ростом популярности онлайн-продаж, X5 сократила план открытия новых магазинов в 2020 г. на 20%, а план ребрендинга – на 40%, до 1 600 и 780 магазинов соответственно. По нашим оценкам, этим меры позволят компании сэкономить 15 млрд руб. капзатрат. В настоящее время основное внимание X5 сосредоточено на развитии сегмента электронной коммерции, включая электронную торговлю через Perekrestok.ru и проекты экспресс-доставки Pyaterochka.Delivery и Perekrestok.Bystro. Стратегия X5 Retail базируется на расчетах, согласно которым к 2024 г. объем рынка интернет-торговли продовольственными товарами увеличится с 42 млрд руб. до 716 млрд руб. (в 17 раз). Компания рассчитывает к 2024 г. повысить свою долю рынка до 15–20%, что, по нашим оценкам, составляет 6% от общего оборота рынка. Акции X5 Retail выросли в цене на 74% относительно уровня середины марта и на 17% с середины июня, чему способствовали результаты компании за 2к20, соответствовавшие нашим ожиданиям. На данный момент бумага торгуется с прогнозным мультипликатором EV/EBITDA за 2020 г. в 6,0x, что мы расцениваем как справедливый уровень.



