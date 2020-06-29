Цены нефти на прошедшей неделе показали два эпизода снижения (в среду после показанного в США сильного роста добычи и в пятницу под занавес торгов), разделенные попытками роста в четверг, когда цена подрастала на пару долларов. Завершение пятидневки произошло на минорной ноте и цены на закрытии были примерно на 10 процентов ниже максимальных отметок, достигавшихся в начале недели. Снижение цен в пятницу связывают в основном с опасениями прихода новой волны эпидемии.

В конце июня скорость распространения эпидемии в США, во многих странах Американского континента, Европы, ряда развивающихся стран заметно возросла. В пятницу число новых заражений в мире за день выросло до нового рекорда в 194 тысячи человек. На рынки вернулись опасения относительно "второй волны" коронавируса. Такие опасения могут сильно вырасти – кроме объективного роста активности коронавируса есть много сил в мире, которые заинтересованы в наращивании вокруг этого информационной истерии. (Так, демократы в США с их доступу к СМИ заинтересованы в раздувании ужасов второй волны коронавируса, с помощью которого они могут поспособствовать новому обвалу на рынках). Но и без их стараний рост темпов заражения и числа заболевших может повлечь за собой повторное введение ограничительных мер на перемещения людей, которые чреваты новыми торможениями экономики. На этом фоне была понятной слабость фондовых рынков под закрытие недели. Опасения замедления экономики также усиливают риски для восстановления спроса на нефть.

В США на прошлой неделе резких изменений запасов нефти не произошло (хотя по этому показателю продолжается тренд наверх) и вышедшие данные по запасам не могли сильно повлиять на цены. Но этого совершенно нельзя сказать о динамике добычи. Напомним, что в последние недели добыча в США снижалась с 11,1 до 10,5, а затем вновь вырастала до 11,0 Мб/д. Столь резкое подрастание, пока хочется отнести за счет корректировки методики оценок. Недельные данные о добыче от Минэнерго США являются оценочными, но других оперативных данных нет. (Более точные месячные сведения о добыче EIA публикует с большим запозданием). Тем не менее, сильный недельный рост добычи стал причиной подскока цен нефти.

Динамичные изменение добычи нефти в США остаются крайне важными для мирового рынка нефти. Правда, там остается много неясных параметров в первую очередь с той же сланцевой добычей. Трудности в секторе продолжают нарастать. В последнюю неделю стало известно, что объявил о банкротстве пионер сланцевого бума в США — компания Chesapeake Energy. Chesapeake с долгами около девяти миллиардов долларов стала крупнейшей, но далеко не единственной жертвой нефтяного шока, произошедшего весной этого года. В апреле о банкротстве объявил другой крупный игрок на рынке сланцевой добычи Whiting Petroleum. А всего по данным New York Times, в этом году к процедуре банкротства обратились уже более 12 американских нефтегазовых компаний. Компании по добыче нефти не устраивают сегодняшние цены. По данным Baker Hughes на прошлой неделе число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось еще на одну штуку. Она стала уже пятнадцатой подряд неделей сворачивания буровой активности. Такие процессы настраивают на ожидание дальнейшего снижения добычи нефти в США.

Казалось бы это благоприятно для дальнейшего роста цен нефти. Но, как видим по графикам цен нефти, опасения новой волны ускоренного сжатия спроса вновь начинают перевешивать. Поведение цен в ближайшие пару недель даст основные вводные для следующего обсуждения политики ОПЕК+ уже в следующем месяце. Пока расширенное объединение нефтепроизводителей в июле продолжит работать по жесткому сценарию, стремясь обеспечить сокращение добычи на 9,7 Мб/д.

Предстоящие недели принесут много принципиальной информации о результатах работы компаний и состоянии экономики во втором квартале. На текущей неделе наиболее важным станет выход данных о состоянии в июне рынка труда в США. От выходящих показателей будут зависеть перспективы дальнейшего финансового стимулирования. Пока же ФРС планирует новые вливания на 800 млрд. долларов и смягчает для банков правило Волкера, которое ставит ограничения для возможных покупок рыночных активов на деньги клиентов. Казалось бы, это должно поддерживать рынки, но там явно превалирует слабость.

На нашем рынке в ближайшие недели будет пик дивидендных выплат, и после них рынок будет показывать пост дивидендное похудение. А если к этому еще присоединится ожидаемое снижение цен нефти, то наш фондовый рынок и рубль в июле уверенно отправятся на юг.