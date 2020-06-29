Сегодня предстоят последние в этом месяце налоговые платежи
Мы оцениваем платежи по налогу на прибыль в 220 млрд руб. Сумма сама по себе сравнительно невелика и в нормальной ситуации не способна создать проблем для банковского сектора. Вместе с тем уровень корсчетов банков в ЦБ сейчас низкий, менее 2,7 трлн руб., и этого недостаточно для выполнения требований по обязательным резервам, платежи же по налогу на прибыль лишь ухудшат ситуацию. При этом следует отметить, что по сравнению с предыдущим днем корсчета банков в ЦБ выросли почти на 600 млрд руб., правда, на 2/3 этот рост объясняется увеличением задолженности перед Казначейством. Хотя пока резерв для дальнейшего наращивания фондирования Казначейством сохраняется, его может не хватить: без учета сегодняшних платежей в бюджет мы оцениваем недостаток средств на корсчетах в 577 млрд руб. Это значит, что с высокой вероятностью кредитным организациям придется также привлекать средства Центробанка и значительно сокращать объем депозитов в ЦБ. Все это будет удерживать ставки денежного рынка от снижения. Тем не менее мы полагаем, что никакой дефицит ликвидности, который может стать ударом для банковского сектора, сейчас не грозит, низкий средний уровень корсчетов с начала периода усреднения – это прямое следствие ожиданий в начале периода усреднения снижения ключевой ставки, которое произошло 19 июня.
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