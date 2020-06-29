В первой половине дня в пятницу цены на золото колебались в диапазоне $1 758-1 766 за унцию, но в первые часы американской торговой сессии упали до $1 750 за унцию. Впрочем, на фоне всплеска рискофобии на Уолл-стрит золото быстро подтвердило свой статус защитного актива, полностью отыграв понесенные ранее потери и завершив день вблизи $1 770 за унцию. Большинство инвесторов объясняет падение интереса к рискованным активам ростом числа заражений COVID-19 в ведущих странах мира, в частности в регионах США, которые смягчили карантин раньше других. Сегодня утром торги золотом проходят в узком диапазоне $1 770-1 775 за унцию, причем не исключено, что во второй половине дня цены протестируют уровень технического сопротивления $1 778 за унцию (если этот рубеж будет преодолен, то золото, вероятно, подорожает до $1 789 за унцию). Такая динамика может быть обусловлена выходом неблагоприятных данных по числу заражений COVID-19 и летальных случаев. Однако если инвесторы начнут активно фиксировать прибыль, то цены на золото могут протестировать уровень поддержки $1 768 и затем снизиться до $1 750-1 760 за унцию (аналогичная динамика наблюдалась в пятницу, перед началом торгов на американских площадках). Впрочем, следует отметить, что в текущих условиях отступление, скорее всего, будет кратковременным: низкие процентные ставки и, как представляется, неограниченные меры стимулирования со стороны центробанков продолжат оказывать поддержку ценам на золото.

Сегодня возобновятся торговые переговоры ЕС с Великобританией, а чиновники Германии и Франции обсудят предложения по программе стимулирования экономики Евросоюза. Сегодня ожидается выступление президентов двух региональных ФРБ США и главы МВФ Кристалины Георгиевой. В числе значимых макроэкономических публикаций, запланированных на сегодня, отметим лишь статистику по незавершенным сделкам продажи жилых домов в США. Завтра утром в Китае выйдут официальные индексы PMI: они в значительной степени определят ход азиатской торговой сессии. Председатель ФРС США Джером Пауэлл и глава Минфина Стивен Мнучин на этой неделе выступят перед комитетом Конгресса США. В четверг в центре внимания будут данные по занятости в США. В пятницу американский рынок будет закрыт по случаю национального праздника: это может привести к сокращению объемов торгов.