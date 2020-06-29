Внешние площадки открыли неделю нейтрально. Сегодня слабо растут европейские биржи, Азия закрылась в минусе, фьючерсы на США перед открытием основной сессии показывают смешанную динамику. Нефть отошла от пиков конца прошлой недели, но вновь удержалась выше психологической планки $40. Сегодня мы закладываем колебания в коридоре $39,5-41,5.

На этом фоне российские индексы также заняли выжидательную позицию. РТС торгуется между уровнями 1230-1250. До конца дня мы не ожидаем, что рынок сможет закрепиться выше данного коридора. Возможна просадка вниз еще на 10-20 пунктов, если на внешних рынках усилятся страхи по поводу второй волны эпидемии.

Индекс Мосбиржи зацепился за отметку 2750 пунктов, и держится на 10-15 пунктов выше или ниже в зависимости от внешнего спроса на российские активы и положение рубля. Сегодня российская валюта слабеет, и это несколько сдерживает падение рублевого индекса. До конца дня данный эффект может усилиться.

Среди ликвидных акций сегодня в плюсе: Полиметалл (+1,5%), ОГК-2 (+1,4%), Полюс (+1,1%), Россети (+1,3%). Заметен интерес игроков рынка к дивидендным бумагам энергетиков, а также к зотодобытчикам. Котировки главного драгоценного металла успешно протестировали отметку $1790, снова приблизившись к максимумам десятилетия. На фоне второй вирусной волны золото имеет все шансы преодолеть $1800. Если металл сумеет там закрепиться, мы сможет увидеть продолжение ралли в Полюсе и Полиметалле. У второго – больший потенциал роста. Бумага может закрепиться выше 1500 рублей уже в начале следующего месяца. Это на 10% выше текущей стоимости бумаги.

Наибольшей коррекции сегодня подверглись: расписки TCS (-2,5%), акции Норникеля (-2,2%), Распадской (-1,9%), Qiwi (-1,7%), Мечел (-1,7%). Явных аутсайдеров сегодня нет, рынок довольно спокойно распродает бумаги, которые росли на предыдущих сессиях. На котировки Норникеля продолжает давить негативная экологическая повестка. Сегодня добавилась новость о пожаре на полигоне с отходами в Норильске, который СМИ сразу связали с компанией. Также было сообщение о сливе воды на обогатительной фабрике, которая принадлежит Норникелю. Предварительно речь идет о локальных инцидентах, который не будут иметь последствий, сравнимых с разливом топлива в конце мая. Акции Норникеля по-прежнему выглядят недооцененными. До конца лета мы ожидаем возвращение к ценнику 22000 рублей, что на 14% выше текущей стоимости бумаги.

При довольно стабильной нефти рубль теряет до 1% к ведущим валютам. Доллар сегодня доходил с 69,6 до 70,3 за единицу, и всю первую половину дня держится выше 70. Евро сегодня преодолел отметку 79,1, хотя еще на открытии стоил 78,3. Мы не исключаем, что до конца сессии повышенная волатильность сохранится. Евро будет расти быстрее доллара вследствие его очередного укрепления на мировых площадках.