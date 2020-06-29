Прошедшая неделя с одной стороны отметилась очередными историческими рекордами в индексе NASDAQ, но с другой стороны показала, что не все так ясно под луной, и впереди нас точно ждет много трудностей и сложностей.

Если неделя начиналась с позитива, инвесторы в основной своей массе верили в ближайшее окончание эпидемии и быстрое восстановление экономики, то к концу недели позитивный запал явно поугас. А пятничные торги вообще стали полным разочарованием, которое в итоге привело к массовой распродаже акций по всему фронту. Причем в какой-то момент эта массовая распродажа грозила перерасти в панику, но все же пока участники рынка решили не скатываться в истерику. И поэтому, несмотря на то, что пятничные торги завершились на минимумах дня, то можно констатировать, что некоторый оптимизм продолжал оставаться в душах инвесторов.

Ну, и действительно, если посмотреть на рынок с технической точки зрения, то в принципе ничего такого особенного не случилось. Скорее пока текущая картинка с рынка укладывается в обыкновенную коррекцию после хорошего роста. И поэтому уж точно нечего паниковать при снижении рынка за неделю на какие-то смехотворные 3%.

На отраслевом уровне больше всех по итогам недели пострадал, казалось бы, совершенно защитный сектор — сектор коммуникационных услуг, где средние потери составили 4%. Однако, если разобраться в деталях, то снижение здесь было обусловлено прежде всего массовой пятничной распродажей FAANGовцев, а именно распродажей акций Facebook (FB, —8,32%), Alphabet (GOOGL,-5,45%) и Netflix (NFLX, —4,83%).

А вот кто действительно стал зачинщиком массовых распродаж в конце недели, так это акции финансового сектора и, прежде всего, акции крупнейших банков. Здесь средние потери по сектору составили 3,48%. Истинной причиной этого снижения стали плохие стресс — тесты крупнейших банков, которые, в конечном счете, и летели в пропасть быстрее всех остальных. В пятницу лучший банк из большой четверки JPMorgan Chase (JPM, —5,48%), как мы видим, потерял более 15 млрд. долларов своей капитализации. А потери его коллег оказались еще больше.

Что же касается позитива, то, как уже было сказано выше, к концу недели участники рынка его здорово подрастеряли. На плаву с вполне очевидным спросом, пожалуй, остаются акции медицинских и фармацевтических компаний. И почему это так — объяснений не требуется, коронавирус продолжает шагать по планете.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено более 4,5 миллионов сделок с акциями 1 234 эмитентов на общую сумму почти 3,5 миллиарда долларов США.



