Снова много разговоров о перспективах рубля. Кто-то говорит, что к концу года рубль вырастет до 60 к доллару, кто-то продолжает предсказывать 100 рублей за доллар.

Не берусь давать прогнозы до конца года, так как мы живем в малопредсказуемой реальности, но о текущем состоянии российской валюты несколько слов сказать можно.

Резкое снижение ключевой ставки Банком России сделало затруднительным играть в длинный кэрри-трейд с рублем. Чистый кэрри сейчас от 300 до 350 базисных пунктов, очевидно, что этого недостаточно, чтобы компенсировать все возможные риски, связанные с сырьевой валютой.

Возможный рост цен на нефть и приток средств в российские активы будет компенсирован действиями ЦБ в рамках бюджетного правила (покупка валюты). При этом нельзя исключать осенью новых панических приступов у инвесторов и роста рисков на мировых рынках. В такой композиции у рубля пока жесткий коридор 67-72 с дрейфом ближе к 72.



