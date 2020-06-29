Перспективы рубля на ближайшие 6 месяцев
Снова много разговоров о перспективах рубля. Кто-то говорит, что к концу года рубль вырастет до 60 к доллару, кто-то продолжает предсказывать 100 рублей за доллар.
Не берусь давать прогнозы до конца года, так как мы живем в малопредсказуемой реальности, но о текущем состоянии российской валюты несколько слов сказать можно.
Резкое снижение ключевой ставки Банком России сделало затруднительным играть в длинный кэрри-трейд с рублем. Чистый кэрри сейчас от 300 до 350 базисных пунктов, очевидно, что этого недостаточно, чтобы компенсировать все возможные риски, связанные с сырьевой валютой.
Возможный рост цен на нефть и приток средств в российские активы будет компенсирован действиями ЦБ в рамках бюджетного правила (покупка валюты). При этом нельзя исключать осенью новых панических приступов у инвесторов и роста рисков на мировых рынках. В такой композиции у рубля пока жесткий коридор 67-72 с дрейфом ближе к 72.
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