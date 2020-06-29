На прошлой неделе на глобальных рынках преобладали коррекционные настроения на фоне роста новых случаев коронавируса в США. В результате можно было наблюдать как умеренное снижение ставок по гособлигациям США, так и снижение котировок рисковых активов. Доходности к погашению облигаций развивающихся рынков умеренно подросли, индексы евробондов развивающихся стран Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro Cbonds IG Russia незначительно выросли в пределах 0-0,1%.

На рублевом долговом рынке также преобладали коррекционные настроения, что было обусловлено, во-первых, снижением аппетита к риску в глобальном масштабе, а во-вторых, тем фактом, что результаты прошедшего заседания ЦБ уже отыграны в котировках бумаг. Кривая ОФЗ по итогам недели умеренно поднялась - на 10-15 б.п. Индекс государственных облигаций Мосбиржи снизился на 0,6%, индекс корпоративных облигаций Мосбиржи не изменился по итогам недели.

В краткосрочном периоде возможна волатильность котировок облигаций развивающихся стран на фоне опасений относительно медленного восстановления мировой экономики, а также на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу второй волны коронавируса в мире. Тем не менее, беспрецедентная стимулирующая политика центробанков и правительств развитых стран продолжит оказывать существенную поддержку рынку еврооблигаций. Благодаря этому восстановительный рост котировок евробондов развивающихся стран продолжится.

На рублевом долговом рынке в ближайшее время ожидаем боковую динамику госбумаг: итоги заседания ЦБ уже отыграны, новых сигналов о скором снижении ключевой ставки от регулятора не поступает. В таких условиях наиболее инвестиционно привлекательно выглядят корпоративные облигации – доходности к погашению по таким бумагам существенно превышают ставки по ОФЗ, депозитам и инфляцию.

Рубль

На фоне снижения аппетита к риску в глобальном масштабе и снижения интереса инвесторов к ОФЗ рубль демонстрировал умеренное ослабление относительно доллара США. По итогам недели российская валюта снизилась на 0,3%. Остальные валюты развивающихся стран показали смешанную динамику, индекс валют EMCI прибавил 0,1% за неделю.

В ближайшее время основными факторами динамики рубля останутся как динамика цен на нефть, так и общее отношение глобальных инвесторов к активам развивающихся стран. При этом полагаем, что в текущих условиях сохраняется потенциал для укрепления рубля на фоне стимулирующей политики глобальных центробанков и восстановительного роста сырьевых активов. Мы сохраняем целевой краткосрочный диапазон в рубле на уровне 67,5-69,5 рублей за доллар.