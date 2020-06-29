Акции "Полиметалла" могут возобновить среднесрочный рост
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%. В лидерах снижения были акции ГМК “Норильский никель” (-2,38%), которые упали после сообщений об утечке отходов на Талнахской обогатительной фабрике, и котировки Распадской (-1,56%).
Акции золотодобытчиков сохраняли динамику лучше рынка на фоне колебаний золота немногим ниже психологически важной отметки 1800 долл./унц. Акции Полиметалла, в частности, стремятся к сопротивлению 1380 руб. и обладают неплохими шансами движения к 1415 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). При закреплении выше последней отметки можно будет говорить о возвращении бумаг к среднесрочному восходящему тренду. Настрой на краткосрочное повышение сохраняется при положении котировок выше 1320 руб.
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