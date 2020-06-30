Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,47%, закрывшись на отметке 3053,24 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,32%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась менее чем на один базисный пункт, до 0,64%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на один базисный пункт, до −0,47%.

Поводом для мажорных настроений послужили данные по незавершенным продажам жилья в США, которые в мае взлетели на 44,3%, превысив прогнозы экспертов. Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на новость о начале сертификационных летных испытаний Boeing 737 MAX, которые стартовали в аэропорту Сиэтла в понедельник. В целом на рынке вновь разворачивается игра, в основе которой лежит парадигма: чем больше рисков для экономики, тем больше стимулирующих мер от ФРС США. Позже на текущей неделе рынки сосредоточат свое внимание на данных по занятости и потребительскому доверию, а сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлениях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,58% и закрылись на отметке $41,73. Сегодня в 23:30 МСК игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду.

В пятницу индекс Мосбиржи прибавил 0,22%, закрывшись на отметке 2767,95 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2740 и 2720 пунктов, опротивления — 2780 и 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 120000 и 118000 пунктов, сопротивление — 123500 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 69,99, потеряв 0,25% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 69,50 и 69, сопротивление — 70,50.



