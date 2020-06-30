Российский рынок акций начал новую торговую неделю с незначительного роста. В течение понедельника индекс МосБиржи продолжительное время показывал нейтральную динамику и лишь ближе к закрытию успел выйти в плюс благодаря улучшению внешнего фона. Дневные объемы торгов на минимальном уровне для июня (56 млрд руб.).

После открытия торгов в США наблюдалась локальная волна распродаж, однако затем американские индексы выкупили всю просадку и отыграли часть пятничного падения. S&P 500 по итогам понедельника вырос на 1,5% и остался выше ключевого технического рубежа, а именно 200-дневной скользящей средней. Этот рубеж традиционно выступает сильной поддержкой/сопротивлением, отделяя восходящий тренд от нисходящего. В случае спуска ниже уровня 3000 п. следующая поддержка будет проходить около 2960–2950 п.

Сегодня утром вышла позитивная статистика из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в июне оказался выше ожиданий: 50,9 против прогноза Reuters 50,4. Продолжил расти и официальный PMI в сфере услуг (до 54,4). Значение показателя выше 50 означает расширение деловой активности. Экономика КНР продолжает постепенно восстанавливаться после негативного воздействия COVID-19.

На рынке нефти коррекционная волна в понедельник также приостановилась. После спуска к круглой отметке в $40 котировки фьючерсов Brent развернулись наверх. По итогам сессии они выросли на 2,2% и к текущему моменту находятся в районе $41,7. Краткосрочная картина нейтральная, хотя на горизонте ближайших недель по-прежнему высоко оцениваем риски более глубокого отката к $36–37,3.

В последние дни уже становится закономерностью, что волны снижения оказываются краткосрочными. Мы это видели на прошлой неделе, видим это и сейчас. Негативные рыночные настроения из-за высоких темпов распространения коронавируса достаточно быстро перевариваются рынком, хотя никакого улучшения положения дел по-прежнему не наблюдается.

По индексу МосБиржи техническая картина не меняется с середины мая. Актуальная боковая тенденция и, вероятно, в ближайшее время подобный формат торгов сохранится. О выходе за пределы коридора консолидации можно будет говорить в случае пробоя одной из его границ, расположенных на 2700 и 2835 п.

Хуже рынка вчера выглядели акции Норильского никеля (-2,45%), которые стали чувствительны к любым новостям, связанным с экологической ситуацией. Накануне в СМИ появились сообщения сбросе жидких отходов на обогатительной фабрике Норникеля. После инцидента на ТЭЦ-3 ГМК находится под пристальным вниманием, а любые новые происшествия, пусть и не такие масштабные как разлив нефтепродуктов, могут провоцировать сильную реакцию участников рынка. На наш взгляд, это временное явление. На длинной дистанции в целом сохраняется положительный взгляд на акции компании.

В лидерах роста оказались акции Аэрофлота (+4,4%). Ранее они снижались опережающими темпами, так что локальный импульс роста сразу же поддерживается закрытием коротких позиций, усиливая скорость движения. В целом же в среднесрочной перспективе сложно рассчитывать на продолжительное опережение акций Аэрофлота общерыночной динамики.

Существенный рост отмечается в бумагах ОГК-2 (+2,9%), которые отыграли решение акционеров по выплате дивидендов за 2019 г. в размере 0,0544 руб. на акцию. Дивдоходность по текущим ценам составляет 6,9%. С точки зрения дивидендных перспектив в последующие годы именно ОГК-2 среди других дочек Газпром энергохолдинга (Мосэнерго, ТГК-1) является наиболее интересным активом.

Лучше рынка накануне также выглядели акции золотодобывающих компаний на фоне стабильной динамики цен на золото. В качестве ближайшего ориентира все также можно выделить район $1790–1810 за тройскую унцию. О более существенном подъеме пока говорить преждевременно. К тому же, работая с акциями золотодобывающих компаний, стоит внимательно следить за рыночным сентиментом. Если ситуация с распространением коронавируса начнет явно улучшаться, то это неизбежно ударит по золоту как по защитному активу. Снижение рыночной неопределенности вызовет отток инвесторов из драгметалла, что было бы негативно для таких бумаг как Полиметалл или Полюс.

Напоминаем, что эта торговая неделя на российском рынке вновь будет укороченной. Завтра, 1 июля, торги на Московской бирже проводиться не будут.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,22%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля падают на 0,8% и находятся около уровня $41,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти рядом с уровнем закрытия понедельника.



