Вчера большинство фондовых индексов показало повышательную динамику – американский индекс Dow Jones вырос на 2,32%, отечественный индекс МосБиржи вырос на 0,23%. Нефтяные цены также выросли на 1,58% (Brent). Многое сейчас зависит не только от экономической статистики, которая фиксирует уже произошедшие изменения, а от новостей по поводу вакцин и лекарств от нового коронавируса и тут есть позитивные подвижки. В России успешно прошли испытания три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, в США уже в ближайшем времени начнется применение противовирусного препарата прямого действия Ремдесивир. Производитель Ремдесивира компания Gilead Sciences заявила, что для типичного пациента в США с медицинской страховкой препарат будет стоить 3120 долларов США. Сразу скажу, что препарат не является революционным по своим результатам, но зато он облегчает течение болезни и ускоряет выздоровление.

Хорошей новостью явилось и то что статистика по продажам жилья в США за май оказалась лучше ожиданий. Котировки акций компании Боинг выросли на 14,5% после того как стало известно,что Федеральное управление авиации начало свои долгожданные испытательные полеты на Boeing 737 Max. Процесс восстановления эксплуатации самолета Boeing 737 Max быстрым не будет. Предстоит проанализировать тестовые данные, утвердить новые процедуры обучения пилотов, но у акционеров появилась надежда на улучшение дел в корпорации. Возможное исправление ситуации с имиджем Боинга позитивно повлияло на акции американских авиакомпаний таких как American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines. Экономического обоснования этому росту нет – текущий кризис в авиаотрасли будет преодолен года через два, но рынок часто двигают эмоции, а не прибыли.

Фьючерс на индекс РТС 10 июня 2020 года пробил вниз мартовский восходящий тренд и перешел в боковой коридор с нижней границей 116100. Не стоит торопиться с открытием коротких позиций по акциям «широким фронтом» до тех пор, пока этот уровень не будет пробит вниз. Нам уже советовали продать акции в мае и уйти, ну а толку то что? За месяц индекс МосБиржи вырос на 1%, а акции Сбербанк об. выросли на 2,5%.

Эта неделя будет насыщенной на события. Сегодня в США с речью перед Палатой представителей выступит глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин. В среду еврозона представит индексы деловой активности в производственном секторе за июнь. В четверг еврозона опубликует индекс цен производителей за май и сообщит об изменении уровня безработицы за май. В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса деловой активности в производственном секторе за июнь в среду. В четверг США заявят об изменении уровня безработицы в несельскохозяйственном секторе за июнь и числе первичных обращений за пособием по безработице.