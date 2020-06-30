Ожидания на старт дня:

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Однако стоит отметить, что нефть весьма вяло реагирует на успехи китайской экономики, так как растут риски потребления в США и Европе. Поэтому российский рынок может начать день в плюсе, но рост этот будет незначительным. AUD, NZD, CAD теряли до 0,15% относительно доллара США, намекая на небольшие потери рубля против американской валюты. И, наконец, фьючерс на S&P 500 терял около 0,15%, что также говорит о локальном характере азиатского оптимизма.

О рынках:

По итогам торгов 29 июня индекс МосБиржи вырос на 0,22% до 2767,95 п., а РТС снизился на 0,56% до 1239,81 п. В первой половине дня отечественный рынок торговался в минусе. Вниз его тянули нефтяники и металлурги. Наибольший вклад внесли бумаги ГМК «Норникель» (-2,69%), которые реагировали на очередное экологическое происшествие. Вполне очевидно, что на кампанию будет оказываться дополнительное общественное давление с целью повышения природоохранной ответственности, которая потребует увеличения расходов. Провайдер индексов MSCI снизил вес акций «Магнит» и X5 Retail в индексе MSCI Russia в связи с их сильным ростом и увеличения веса каждой акции более 5%. Однако бумаги по-разному отреагировали на новость. В бумагах «Магнит» снижение на 0,6%, а в X5 Retail рост на 1,45%. В лидерах дня также были «Аэрофлот» (+3,4%), ОГК-2 (+2,86%), «Газпром» (+2,45%) и Polymetal (+1,67%). Среди самых слабых также оказались «Распадская» (-1,72%), «Ростелеком» (-1,59%), «Мостотрест» (-1,42%) и ММК (-1,35%). Агентство Fitch ухудшило прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году с 5,0% до 5,8%. Однако новость не испортила настроение местным трейдерам. Позитивная динамика индексов США заметно улучшила ситуацию на вечерней сессии. Индекс МосБиржи поднялся на 0,59% до 2772,53 п. Объём торгов на Московской Бирже составил 56,287 млрд рублей.

Рубль в течение дня боролся преимущественно с внутренними обстоятельствами. Давление на него оказывает завершение налогового периода и двухнедельное отсутствие аукционов ОФЗ. Меж тем, к вечеру нефть сменила утреннее падение на столь же убедительный рост более чем на 2%. Впрочем, стоит заметить, что сырьевые валюты также не воспользовались улучшением нефтяной ситуации. В целом, это пока сложно считать каким-либо устойчивым трендом, поскольку стимулирование ведущими центральными банками продолжается и предложение долларов, евро, фунтов и иены будет лишь возрастать. Поэтому возвращение к укреплению рубля может состояться в ближайшем будущем. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,27% до 69,99, а евро на 0,45% до 78,685.

Американские торги начались с ряда позитивных новостей. Агентство по безопасности полётов США объявило о начале сертификационных испытаний B737 Max после устранения критических ошибок. Акции Boeing взлетели на этих новостях на 14,39%. Индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости США вырос на 44,3% за май, что является рекордным ростом за всё время существования индекса. Меж тем, рост индексов может быть последствием конца квартала, когда портфельные менеджеры проводят ребалансировку своих вложений. Со стороны COVID-19 позитива пока очень мало. Губернаторы Нью-Йорка и Нью-Джерси заявляли о том, что не будут торопиться с реализацией третьей фазы выхода из карантинных мер. Более десятка штатов вернули общественные ограничения, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону. Gilead Sciences сообщает, что курс лечения экспериментальным препаратом remdesivir обойдётся в $2340. По итогам дня DJIA вырос на 2,32% до 25595,80 п., NASDAQ на 1,20% до 9874,15 п., а S&P 500 на 1,47% до 3053,24 п.

Позитивный настрой сохранился на азиатских торгах и даже усилился благодаря статистике из Китая. Сводный индикатор деловой активности КНР от НБС вырос до 54,2 п. в июне с майских 53,4 п. В промышленности индекс активности поднялся до 50,9 п. с 50,6 п., хотя ожидалось его снижение. В сфере услуг индикатор активности поднялся до 54,4 п. с 53,6 п. В соседней Японии безработица в мае выросла до 2,9% с 2,6% в апреле, а промышленное производство упало за месяц на 8,4% при ожиданиях снижения на 5,6%. Впрочем, иена слабела до 107,7, добавляя местным инвесторам поводов для покупки. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22380,57 п. (+1,75%), Hang Seng — 24454,97 п. (+0,63%), Shanghai Composite — 2984,24 п. (+0,77%).

В нефти оптимизма было не столь много. Ирак продолжает весьма вяло выполнять свои обязательства в рамках соглашения OPEC+. Планы создания закупочной группы крупных нефтепереработчиков Китая также могут негативно отразиться на рынке, так как предполагается работа по диктовке своих условий продавцам нефти. Единственной светлой надеждой оптимистов на текущий момент являются прогнозы снижения запасов в США. Предварительные результаты опроса Reuters указывают на ожидания сокращения запасов нефти и бензина. И, конечно, банкротство Chesapeake Energy говорит о том, что сланцевая индустрия США может оказаться в жёстких финансовых условиях. Сама компания заявляет о том, что продолжит сокращать буровую активность. И немного о золоте. Золото накануне вновь приблизилось к важному уровню сопротивления $1800 за тройскую унцию. Пока интерес к металлу, в основном, обеспечивается инвестиционным спросом. Меж тем, как отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева, спрос на золото в текущем году может упасть на 20% относительно 2019 года. Лишь в ювелирной отрасли падение спроса может достигнуть 541 тонн. Инвестиционный спрос на золото формируется за счёт роста инфляционных ожиданий на фоне масштабных количественных программ ведущих центральных банков. К 9:00 мск Brent — $41,6 (-0,60%), WTI — $39,37 (-0,83%), Золото — $1782,5 (+0,07%), Медь — $5963,52 (+0,46%), Никель — $12805 (-0,01%).

Индекс доллара повышался на 0,05% до 97,59 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 0,63% по сравнению с 0,62% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,123 (-0,12%), GBP-USD — $1,229 (-0,11%), USD-JPY – 107,75 (+0,18%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

— в 12:00 мск инфляция в еврозоне ожидается на уровне 0,1% в июне;

— в 16:00 мск индексы стоимости жилья в США S&P/CS;

— в 16:45 мск Чикагский PMI;

— в 17:00 мск индекс доверия потребителей от Conference Board (США);

— в 18:00 мск выступает президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс;

— в 19:30 мск выступает глава ФРС Джером Пауэлл;

— в 23:30 мск отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.