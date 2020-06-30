Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 1,2-2,3% во главе с Dow Jones Industrial Average и акциями Boeing. Последние подскочили более чем на 14% после разрешения на возобновление тестовых полетов авиалайнера 737 MAX. Положительное влияние на настроения оказало замедление числа случаев новых заражений коронавирусом в США на выходных, а также оптимистичная статистика по рынку жилья за июнь. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл заверил инвесторов в том, что поддерживающие программы будут продолжаться так долго, как это необходимо.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились повышением индикатора Euro Stoxx 50 примерно на 0,9%. Благоприятным сигналом для региона стало ускорение инфляции в Германии за июнь. Инфляционные данные по еврозоне будут опубликованы во вторник.

На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,3%. Индексы Китая прибавляют порядка 0,5-2%, а гонконгский Hang Seng снижается примерно на 0,1%. Статистика по промышленности и сектору услуг Китая за июнь оказалась лучше прогноза и показала рост обоих индикаторов, которые расположены выше ключевой отметки 50 пунктов, что свидетельствует об ускорении деловой активности. В частности, промышленный индекс достиг уровня 50,9 пункта. Настроения в Гонконге омрачались принятием закона о национальной безопасности в КНР, что будет ограничивать автономность территории.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают в пределах 1% после разворота наверх и способности удержаться выше краткосрочных поддержек 40 долл и 37,50 долл соответственно накануне. Позже на неделе ценам предстоит пройти испытание данными по запасам в США, которые на прошлой неделе достигли нового рекорда, в то время как нефтедобыча в стране вернулась к повышению. Текущую динамику рынка можно охарактеризовать как консолидацию перед переходом к более уверенному движению.

События дня

• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в июне (12.00 мск)

• Чикагский индекс деловой активности в июне (16.45 мск)

• индекс потребительского доверия США в июне (17.00 мск)

• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (19.30 мск)

• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение сессии)

• совет директоров Норникеля по вопросу инцидента на ТЭЦ-3 в Норильске

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник отступили от минимумов дня и не показали единой динамики. Долларовый индикатор оказался под повышенным давлением в связи с ослаблением рубля. Краткосрочная техническая картина на рынке остается нейтральной, а предпосылок для ее изменения в какую-либо сторону на данный момент не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2720-2790 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне потерял менее 0,5% против доллара и евро, отступив от минимумов дня. Пара доллар/рубль в итоге осталась ниже 70 руб, в ходе сессии немногим не дотянув до июньского пика 70,49 руб. Пара евро/рубль опустилась ниже отметки 79 руб, которую тестировала в течение дня. Российская валюта в краткосрочном периоде начинает показывать склонность к снижению, которое на данный момент носит умеренный характер.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, не покажут существенных движений ввиду неоднозначных сигналов с зарубежных площадок. Рынок нефти перешел к консолидации, которая вряд ли завершится до публикации еженедельных данных по запасам в среду, а американские инвесторы пытаются выкупать краткосрочные просадки. Позитивом выступает сильная статистика по деловой активности в Китае за июнь. Не исключено, что по ходу дня настроения на мировых биржах улучшатся благодаря макроэкономическим данным из Европы и США.