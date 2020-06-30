"Яндекс" направит средства от публичного предложения акций на развитие экосистемы
Яндекс вчера объявил, что завершает публичное предложение акций (общим количеством 9.3 млн акций класса A, если учитывать 30-дневный опцион андеррайтера) по цене $49.25 за акцию. Общие поступления от сделки составили $460 млн. Кроме того, 12.2 млн акций класса A были распределены в равных пропорциях через частное размещение между Группой ВТБ, Ervington Investments Limited (конечный бенефициар — Роман Абрамович) и Treliscope Limited (Александр Абрамов, Александр Фролов). Таким образом, общее количество новых акций класса A, выпущенных в рамках публичного размещения и частного размещения, составило 21.5 млн, а общая сумма привлеченных средств — $1.06 млрд.
Средства будут использованы на дальнейшее развитие экосистемы компании. Мы имеем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Яндексу, который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 23.7x против своего среднего 5-летнего значения 15.7x.
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