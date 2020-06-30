Группа Тинькофф (TCS LI – ПОКУПАТЬ) вчера опубликовала майскуюотчетность банка по РСБУ. По нескольким статьям уточнены те данные ЦБ, которые мы использовали в предыдущем комментарии. Так, кредитный портфель сократился примерно на 0,8% за месяц (мы указывали минус 0,5%), рост год к году замедлился с 25% в апреле до 17%. Чистые кредиты уменьшились примерно на 3% за месяц – сопоставимо с апрельской динамикой, рост чистых кредитов год к году сбавил темп до 11% с 22% месяцем ранее.

Депозиты стали больше на 3,3% за месяц, увеличение год к году, как мы и указывали, составило 53% против 55% в апреле (за исключением декабря, банк демонстрирует рост выше 50% последние полтора года).

Показатель мгновенной ликвидности Н2 на 1 июня был равен 110%, текущей ликвидности Н3 – 169%.

Оперативные данные середины месяца указывали на постепенное восстановление бизнеса. Бумаги TCS Group в

июне существенно опережали индекс и акции других банков, что, возможно, объясняется раскрытой в середине месяца информацией о снижении потока реструктуризаций, а также о том, что динамика качества активов позволяет банку постепенно и выборочно повышать уровень одобрения кредитов.

Кроме того, Тинькофф может выигрывать в контексте общего сдвига клиентских операций в сторону онлайн-каналов. Одновременно показатели 2 кв. должны отразить последствия экономического шока, в 3 кв. это давление все еще может сохраняться.