Российский рынок акций ожидаемо провел основную часть вчерашнего дня в умеренном минусе, адаптируясь к ощутимому падению американского и европейского рынков в пятницу на опасениях второй волны пандемии. К тому же пессимизму способствовало поведение фьючерсов на основные мировые индексы и динамика рынков Азии утром. Однако открытие американского рынка в заметном плюсе и рост на европейских торговых

площадках привели к смене настроений перед окончанием основной сессии, и по итогам дня индекс РТС потерял 0,6%, а индекс Мосбиржи даже поднялся на 0,2%. Европейские рынки вчера выросли, индекс EuroStoxx 50 прибавил 0,9%.

Индекс экономической уверенности еврозоны в июне, хотя и не дотянул до прогноза 4,3 пункта, все же вырос до 75,7 с 67,5 в мае. Сегодня выйдут данные по инфляции в еврозоне, которая, как ожидается, составит плюс 0,2% против майских минус 0,1% месяц к месяцу. Пока инфляция остается низкой, ЕЦБ будет сохранять негативные ставки и продолжать программу выкупа активов. Американские инвесторы вчера переключили внимание с высоких темпов роста заболеваемости коронавирусом на сильные экономические данные, хотя ВОЗ вчера же предупредила, что «худшее еще впереди». Данные о росте прибылей промпредприятий в Китае в мае свидетельствуют о том, что экономика КНР перешла к росту, это имеет важное значение для восстановления и мировой экономики, и экономики США. Количество заключенных, но пока не завершенных контрактов на продажи домов в США, которое является опережающим индикатором продаж домов, выросло в мае на 44,3% после падения на 21,8% в апреле и более чем вдвое превысило прогноз рынка, ожидавшего рост на 19,3%. По итогам дня индекс S&P 500 упал на 2,4%, а Nasdaq просел на 2,6%.

Сегодня глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин выступят в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Хотя позиции и администрации, и регулятора по основным вопросам известны, возможно, инвесторы услышат о новых планах поддержки экономики. Пока, судя по отчету, подготовленному ФРС для выступления, экономическая ситуация в стране оценивается как «в высшей степени неопределенная». Азиатские рынки сегодня находятся на подъеме, чему способствуют сильные индексы PMI Китая, превзошедшие ожидания. Индекс обрабатывающей промышленности составил в июне 50,9, что на 0,4 выше прогноза и на 0,3 выше показателя мая, а индекс необрабатывающих отраслей превысил и ожидания, и показатель предыдущего месяца на 0,8 пункта, достигнув 54,4.

Таким образом, индексы удерживаются в области выше 50 пунктов уже несколько месяцев. Вместе со вчерашними данными о заметном росте прибылей промпредприятий в мае индексы PMI говорят о быстром восстановлении экономики КНР. Росту фондовых индексов сегодня способствует и окончание месяца и квартала. На китайских рынках и рынке Гонконга отсутствует негативная реакция на принятие Китаем закона о безопасности Гонконга, который, как сообщили СМИ, вступит в действие уже завтра и грозит новыми осложнениями в отношениях Китая и США. Однако фьючерсы на индекс S&P 500 и европейские индексы снижаются. Нефтяные цены после вчерашнего вечернего роста немного отступили. Российский рынок начнет день умеренным повышательным движением.