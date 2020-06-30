В начале недели динамика мировых рынках несколько улучшилась: рынки развитых стран смогли продемонстрировать рост в понедельник (рынки развивающихся стран оставались под умеренным давлением), отыграв часть пятничных потерь. Наиболее сильно склонность к покупкам упавших акций традиционно проявилась на рынке акций США, где индекс S&P500 сумел удержаться выше 200-дневной средней. Все ключевые сегменты рынка США вчера показали рост, а в лидеры вышли акции промышленности, ведомые ралли в Boeing, начавшего повторную сертификацию своего 737 MAX. Поводом для улучшения настроений и сокращения «коротких» позиций стали хорошие данные с рынка жилья (число незавершенных сделок по покупке жилья неожиданно выросло на 44%) и ожидания неплохих страновых данных по деловой активности, выходящих в ближайшие дни (с среду выйдут PMI в промышленности, в пятницу – в секторе услуг), позитивная оценка рядом инвестдомов (JPMorgan, Barclays) рынка США, а также фактор завершения квартала, очень неплохого. На этом фоне крайне сложная ситуация с распространением коронавируса в США и в мире в целом вновь локально отошла на второй план.

Сегодня по состоянию на утро мы видим сохранение позитивных настроений на рынках: азиатские рынки повышаются, отыгрывая отскок на рынке США и неожиданный рост официальных PMI в КНР (в секторе услуг составил 54,4 пункта, что является максимумом с ноября 2019 г., в промышленности – подрос до 50,9 пункта, хотя ожидалось небольшое снижение. Однако цены на нефть и фьючерсы на индексы США – слабо снижаются, формируя в целом близкий к нейтральному внешний фон. Мы полагаем, что в течение дня на мировых рынках будут преобладать консолидационные настроения, естественные для последнего дня квартала. Вместе с тем, на вторую половину недели мы на рынки по-прежнему смотрим крайне осторожно. Мы полагаем, что с начала июля инвесторы вновь обратят внимание на ситуацию с пандемией коронавируса, способную сдержать восстановление мировой экономики, а также начнут проявлять более консервативный подход в ожидании сезона отчетности в США.



