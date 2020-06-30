Нефть Brent на сегодня останется в зоне $40-42 за баррель
Вопреки ожиданиям и отсутствию явных драйверов цены на нефть Brent вчера возобновили подъем. На сегодняшнее утро удерживаются выше 41 долл./барр. Сегодня экспирируется августовский контракт, сентябрьский торгуется по 41,7 долл./барр.
Мы продолжаем скептически смотреть на попытки нефти отскакивать, полагая, что уровень 38-40 долл./барр. является более фундаментально обоснованным. Сегодня и завтра в фокусе статданные по запасам — от API и Минэнерго США, которые будут интересны для оценки ситуации со спросом. Нефть Brent на сегодня останется в зоне 40-42 долл./барр.
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