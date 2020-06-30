Вопреки ожиданиям и отсутствию явных драйверов цены на нефть Brent вчера           возобновили подъем. На сегодняшнее утро удерживаются выше 41        долл./барр. Сегодня экспирируется августовский контракт, сентябрьский      торгуется по 41,7 долл./барр.

Мы продолжаем скептически смотреть на         попытки нефти отскакивать, полагая, что уровень 38-40 долл./барр. является         более фундаментально обоснованным. Сегодня и завтра в фокусе статданные         по запасам — от API и Минэнерго США, которые будут интересны для оценки             ситуации со спросом. ​Нефть Brent на сегодня останется в зоне 40-42           долл./барр.  

 