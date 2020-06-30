В понедельник российские облигации находились под давлением продавцов. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 выросла на 7 б.п., до 5,74% годовых. Доходность евробондов Russia`29 выросла на 4 б.п., до 2,54% годовых. Снижение спроса на российские облигации проходило на фоне роста опасений инвесторов относительно ускорения распространения пандемии в мире. За прошлую неделю в мире зарегистрировано более 1 млн человек новых инфицированных COVID-19. Ряд стран (США, Казахстан, Сербия) объявили о приостановке или возвращении ограничительных мер, что затормозит восстановление экономики. Агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России на 2020 год с 5% до 5,8%.

На предыдущей неделе МВФ ухудшил прогноз до —6,6%. Сегодня с утра настроение инвесторов на глобальном рынке несколько улучшила хорошая статистика из Китая. Производственный PMI КНР вырос в июне до 50,9 пунктов при прогнозе — 50,5 (в мае индекс составлял 50,6 п.). PMI сферы услуг вырос в июне до 54,4 с 53,6 в мае. ​На улучшении внешнего фона аукционы Минфина РФ сегодня могут пройти без премии к вторичному рынку. ​Ведомство предложит 5-летние ОФЗ 26234 в объеме до 50 млрд руб. и 4-летние ОФЗ 24021 с переменным купоном.