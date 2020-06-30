Прибыль Сбербанка находится под давлением
В связи с пандемией коронавируса Сбербанк не сможет в 2020 году достичь прибыли 1 трлн руб., сообщил глава банка Герман Греф. Такую цель он назвал два года назад, представляя стратегию банка. «По бизнес-плану этого года цифра должна была вплотную приблизиться к триллиону рублей. Но, конечно, теперь мы этой цели не достигнем. Мы постарались сразу отреагировать на опасность»,— заявил господин Греф.
Сбербанк значительно увеличил отчисления в резервы, а также активно реструктурирует кредиты корпоративным клиентам и населению, которые столкнулись с сокращением доходов. В результате прибыль госбанка находится под давлением, а окончательное решение по дивидендам будет принято осенью, что создает неопределенность и может усиливать волатильность в его акциях.
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