В связи с пандемией коронавируса Сбербанк не сможет в 2020 году достичь прибыли 1 трлн руб., сообщил глава банка Герман Греф. Такую цель он назвал два года назад, представляя стратегию банка. «По бизнес-плану этого года цифра должна была вплотную приблизиться к триллиону рублей. Но, конечно, теперь мы этой цели не достигнем. Мы постарались сразу отреагировать на опасность»,— заявил господин Греф.

Сбербанк значительно увеличил отчисления в резервы, а также активно реструктурирует кредиты корпоративным клиентам и населению, которые столкнулись с сокращением доходов. В результате прибыль госбанка находится под давлением, а окончательное решение по дивидендам будет принято осенью, что создает неопределенность и может усиливать волатильность в его акциях.