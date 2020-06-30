Согласно пресс-релизу Mail.ru Group, со 2 июля ГДР компании начнут торговаться на Московской бирже под тикером MAIL.

Как мы отмечали в Ежедневном обзоре рынка от 23 июня, в ноябре индекс-провайдер MSCI может включить ГДР Mail.ru Group в индекс MSCI Russia с весом 1,1% (2,4% в индексе MSCI Russia 10/40, 0,8% в MSCI Emerging Europe и 0,04% в MSCI Emerging Markets), что, по нашим оценкам, может привести к пассивному притоку инвестиций на сумму 210 млн долл.

Условиями для включения являются оборот торгов не менее 1,5 млн долл. в день за 3к20 и цена не ниже 18 долл./ГДР во второй половине октября, когда наступает дата отсечения в рамках ноябрьской ребалансировки индексов MSCI.