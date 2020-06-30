Увеличение поставок в Китай улучшит фундаментальные факторы привлекательности "Газпрома"
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер дал интервью после годового собрания акционеров, рассказав о текущих приоритетах компании и планах сотрудничества с Китаем.
Мы считаем возможное расширение сотрудничества с Китаем позитивным для восприятия компании.
Основные тезисы интервью представлены ниже.
Коэффициент прироста запасов за счет геологоразведки по итогам 2020 г. превысит единицу, как это было все последние 15 лет. Основной прирост даст Ямал, где компания в текущем году открыла еще одно крупное месторождение, получившее название «75 лет Победы».
Компания продолжает обустройство Харасавэя и Ковыкты, в качестве основных проектов выделяет строительство Амурского ГПЗ и комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе порта Усть-Луга.
Газпром недавно заключил новый долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию.
Газпром ведет переговоры с китайскими партнерами об увеличении поставок по газопроводу Сила Сибири с 38 млрд куб. м до 44 млрд куб. м в год. Также обсуждаются организация поставок газа в Китай с Дальнего Востока и строительство газопровода Сила Сибири – 2. По словам Миллера, в обозримой перспективе экспорт газа в Китай может превысить 130 млрд куб. м в год.
Увеличение поставок в Китай улучшит фундаментальные факторы привлекательности Газпрома. Соглашение о поставках газа в адрес греческой компании, действительное до 2030 г. заменило менее долгосрочные контракты (общие поставки в Грецию в 2019 г. составили 2,4 млрд куб. м, что соответствует 1,3% общего объема экспорта на европейском направлении). 30-летний контракт Газпрома с CNPC предусматривает поставку 38 млрд куб. м в год по трубопроводу Сила Сибири. Исходя из нашей модели, этот уровень будет достигнут в 2025 г. В случае увеличения годового объема поставок на 16%, до 44 млрд куб. м, EBITDA за 2025 г. может потенциально превысить нашу оценку на 2,2%.
Дальнейшие планы сотрудничества с Китаем выходят за рамки нашего прогнозного периода, но могут позитивно сказаться на восприятии компании в долгосрочной перспективе.
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