Председатель правления Газпрома Алексей Миллер дал интервью после годового собрания акционеров, рассказав о текущих приоритетах компании и планах сотрудничества с Китаем.

Мы считаем возможное расширение сотрудничества с Китаем позитивным для восприятия компании.

Основные тезисы интервью представлены ниже.

 Коэффициент прироста запасов за счет геологоразведки по итогам 2020 г. превысит единицу, как это было все последние 15 лет. Основной прирост даст Ямал, где компания в текущем году открыла еще одно крупное месторождение, получившее название «75 лет Победы».

 Компания продолжает обустройство Харасавэя и Ковыкты, в качестве основных проектов выделяет строительство Амурского ГПЗ и комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе порта Усть-Луга.

 Газпром недавно заключил новый долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию.

 Газпром ведет переговоры с китайскими партнерами об увеличении поставок по газопроводу Сила Сибири с 38 млрд куб. м до 44 млрд куб. м в год. Также обсуждаются организация поставок газа в Китай с Дальнего Востока и строительство газопровода Сила Сибири – 2. По словам Миллера, в обозримой перспективе экспорт газа в Китай может превысить 130 млрд куб. м в год.

Увеличение поставок в Китай улучшит фундаментальные факторы привлекательности Газпрома. Соглашение о поставках газа в адрес греческой компании, действительное до 2030 г. заменило менее долгосрочные контракты (общие поставки в Грецию в 2019 г. составили 2,4 млрд куб. м, что соответствует 1,3% общего объема экспорта на европейском направлении). 30-летний контракт Газпрома с CNPC предусматривает поставку 38 млрд куб. м в год по трубопроводу Сила Сибири. Исходя из нашей модели, этот уровень будет достигнут в 2025 г. В случае увеличения годового объема поставок на 16%, до 44 млрд куб. м, EBITDA за 2025 г. может потенциально превысить нашу оценку на 2,2%.

Дальнейшие планы сотрудничества с Китаем выходят за рамки нашего прогнозного периода, но могут позитивно сказаться на восприятии компании в долгосрочной перспективе.