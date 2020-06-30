Глава Сбербанка Герман Греф дал интервью. Ниже приводим его основные тезисы.

 По мнению руководства Сбербанка, негативное воздействие на российскую экономику оказалось меньшим, чем ожидалось в начале пандемии. Греф ожидает к концу 2020 г. повышение цен на нефть до 60–62 долл./барр., укрепление рубля к доллару до 60–62 руб. и по итогам года падение реального ВВП на 4,2–4,5%, если не будет второй волны пандемии.

 Сбербанк реструктурировал корпоративные кредиты на сумму около 1 трлн руб., или 6,7% портфеля (против 10% в нашей модели и 15% согласно предыдущему прогнозу банка).

 В 2020 г. банк не сможет достичь целевого показателя прибыли в 1 трлн руб., учитывая формирование связанных с пандемией резервов за последние три месяца и снижение доходов ввиду реструктуризации. Между тем, на наш взгляд, данная информация свидетельствует о том, что негативное воздействие на Сбербанк по большей части ограничится первым полугодием и, если не будет второй волны пандемии, финансовые показатели восстановятся во 2п20. Как следствие, фактическая прибыль за год может оказаться как минимум на 10% выше нашего текущего прогноза, предполагающего падение прибыли на 42% г/г.

 Программа сокращения расходов была увеличена с 40 млрд руб. до 82 млрд руб. (12% операционных расходов) за счет снижения заработной платы руководящего звена (в дополнение к уменьшению переменной части компенсации), при этом удалось избежать сокращения численности персонала, хотя был остановлен набор новых сотрудников. Банк также пересмотрел свои капиталовложения в реконструкцию отделений и отложил запуск некоторых новых продуктов экосистемы до осени 2020 г. и до 2021 г. Программа инвестиций в ИТ осталась без изменений. Согласно нашей модели, операционные расходы в 2020 г. снизятся на 3% г/г (ранее ожидался рост на 12% г/г).

 Что касается раздела активов с Яндексом, по словам Грефа, решение было принято обеими сторонами ввиду усиления прямой конкуренции между экосистемами бывших партнеров. По нашему мнению, главная причина в том, что СП в сегменте O2O между Сбербанком и Mail.ru было прямым конкурентом для ряда продуктов Яндекса.  Руководство оптимистически оценивает перспективы выплаты дивидендов за 2019 г., поскольку банк выходит из кризиса без большого ущерба. Бюджет страны должен получить дивиденды, необходимые для финансирования социальных расходов, в том числе здравоохранения. Руководство должно в августе направить предложение по дивидендам за 2019 г. на рассмотрение совета директоров. Мы рассматриваем в качестве базового сценария выплату 50% чистой прибыли. Годовое собрание акционеров состоится в сентябре.

 Личные планы Грефа на 2030 г. не связаны со Сбербанком или любой другой большой корпорацией. Его текущий четырехлетний трудовой договор истекает в 2023 г. (что совпадает с окончанием трехлетней стратегии, которую Сбербанк должен представить в скором времени). Греф сказал, что возвращение в правительство было бы «страшным сном».

В целом мы считаем представленную в интервью информацию умеренно позитивной. Во-первых, есть высокая вероятность того, что Сбербанк, как и планировал изначально, выплатит в виде дивидендов за прошлый год 50% чистой прибыли (подразумевает доходность 9,25%). Во-вторых, резервы должны достичь максимума во 2к20 (соответствует нашей модели). Наконец, прибыль по итогам 2020 г. может превысить наш текущий прогноз на 10%, учитывая меньшее, чем предполагалось, негативное воздействие кризиса. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 270 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 42%. По бумагам Сбербанка подтверждаем рекомендацию Покупать.