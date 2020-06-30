Рубль, в соответствии с нашими ожиданиями, вернулся к более слабым отметкам в основных валютных парах. Российская валюта в утренние часы остается чуть выше 70 в паре с долларом США и выше 78.5 в паре с евро. Ключевым фактором давления на российскую валюту выступает ослабление аппетита к рисковым активам на фоне повышенного внимания инвесторов к распространению коронавируса в США и других странах. Сегодня в первой половине дня рубль, скорее всего, продолжит торговаться в русле валют-аналогов прочих развивающихся стран, слабеющих против доллара на старте торгов (мексиканский песо теряет около 0.4%, южноафриканский ранд в минусе на 0.3%).

Дополнительным фактором волатильности может выступить не только конец месяца и квартала, но также и желание части инвесторов закрыть позиции в преддверии завтрашнего выходного дня в России. При этом в паре с евро рубль демонстрирует лучшую динамику, поскольку европейская валюта слабеет на валютном рынке, однако и в паре с европейской валютой, на наш взгляд, риски по рублю смещены в сторону умеренного ослабления. Сегодня Минфин на аукционах ОФЗ предложит классические облигации с погашением в 2025 году и бумаги с переменных купоном, погашение которых состоится в 2024 году. Аукционы вряд ли окажут значимое влияние на российскую валюту.