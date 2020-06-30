Валютный рынок: неплохая макростатистика и отсутствие резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в США помогают стабилизироваться рынкам, в том числе рублю. Вчера утром рубль пытался укрепиться, но потом достаточно резко ослаб до 70,3 за доллар, несмотря на некоторое восстановление цен на нефть и валют развивающихся рынков после падения в пятницу. Вероятно, рубль могли продавать спекулянты, когда ослабла поддержка экспортеров после окончания основных налоговых и дивидендных выплат. Тем не менее вечером рубль сумел отыграть часть потерь и закрепился около 70 за доллар. В целом волатильность российской валюты остается умеренной — на тех же уровнях, что и в начале марта, прежде чем она стала стремительно усиливаться из-за коронавирусного кризиса.

Определяющим фактором для рынков в ближайшие дни останется вторая волна коронавируса в США. В последние дни наблюдается стабилизация числа новых случаев заболевания около уровня 40 тыс. человек в день. При этом макростатистика остается неплохой: опубликованные вчера данные показали резкий рост незавершенных продаж жилья в США в мае, а индексы PMI за июнь в Китае указывают на продолжение достаточно быстрого восстановления экономики. В этих условиях рубль удержится около 70 за доллар и сможет постепенно перейти к росту по мере выхода июньской макростатистики в ведущих странах, которая также обещает быть неплохой. При этом в случае резкого ухудшения ситуации рубль может отступить до 72 за доллар. Сегодня основными событиями станут выступления главы ФРС и министра финансов США в нижней палате Конгресса: в частности, может быть затронут вопрос о новых экономических стимулах, что должно поддержать рынки.

Сегодня рубль останется около 70 за доллар, если не произойдет резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в США.



