Процентные ставки: сегодня Минфин, скорее всего, разместит ОФЗ не более чем на 60 млрд руб. Минфин сегодня на аукционах предложит выпуски в середине кривой: номинальные пятилетние ОФЗ-26234 (июль 2025) с лимитом 50 млрд руб. и флоутер ОФЗ-24021 (апрель 2024) без лимита. Несмотря на то что Минфин выбрал для размещения довольно "защитные" выпуски, данное решение спровоцировало резкий рост доходности в середине кривой (на 9 б. п. у пятилетнего и соседних выпусков, а у долгосрочных — на 1-3 б. п.) Коррекция, наблюдавшаяся после решения ЦБ РФ резко снизить ставку на 100 б. п. и слабых результатов аукционов РЕПО, сопровождается неопределенностью в отношении пересмотра планов заимствования Минфина на текущий год. Учитывая вчерашнюю реакцию рынка, спрос на аукционах сегодня, вероятно, будет низким. Флоутер, скорее всего, будет размещен в объеме не более 20 млрд руб., а номинальный выпуск — 30-50 млрд руб.

На рынке ОФЗ активность вновь оставалась крайне низкой, однако несколько выросла после объявления Минфина о том, какие бумаги будут предложены на аукционах. Обороты составили 22 млрд руб.

Ставки овернайт вчера консолидировались около прежних уровней. Валютный своп немного снизился — на 6 б. п. до 4,52%,а МБК остался на отметке 4,52%.

Процентные свопы вчера немного выросли (на 2-4 б. п.) на фоне спроса на ставки со стороны российских участников рынка.