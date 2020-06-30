Рейтинговое агентство Fitch опубликовало обновленный прогноз российского ВВП за 2020 г., понизив его до —5,8% с —5,0%, согласно майскому прогнозу. Это понижение, тем не менее, выглядит техническим и является способом учесть факт более продолжительных по времени карантинных мер в России – по факту они продолжались два с половиной месяца, а не один месяц, как ожидалось первоначально. В некоторой степени это вызвало понижение и нашего первоначального прогноза спада с —1,0% до текущих —3,0% г/г.

Главной причиной сохранения нашего ориентира по росту выше консенсус-прогноза является то, что мы не ожидаем, что инвестиционный тренд сильно пострадает в этом году – мы считаем, что российское правительство полностью будет финансировать свои инвестиционные обязательства в этом году, оказывая сильную поддержку инвестиционной активности. Гораздо большие опасения у нас вызывает розничная торговля, однако тот факт, что безработица пока не превышает 7% все еще очень позитивный знак.