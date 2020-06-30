Российские бонды сегодня будут отыгрывать вчерашнее снижение
К вечеру пятницы, когда торги российскими суверенными евробондами уже завершились, настроения на мировых рынках резко ухудшились. Это и стало причиной вчерашнего снижения российских бумаг. В наибольшей степени пострадали длинные облигации, росшие с опережением всю прошлую неделю. Они потеряли в цене 1,05–2,05 п.п., тогда как среднесрочные выпуски подешевели на 0,2–0,5 п.п. Несколько меньше пострадали бонды Турции и ЮАР, опустившиеся на 0,4–0,7 п.п. и 0,2–0,4 п.п. от номинала соответственно. Остальные же выпуски аналогов с ЕМ, торги на которых завершаются позже, снизились в цене лишь незначительно, поскольку к вечеру настроения на рынках поменялись в лучшую сторону, да и нефтяные цены показали умеренный рост. Таким образом, сегодня российские еврооблигации попробуют отыграть вчерашнее снижение.
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