Котировки нефти в начале недели прибавили около 1,5%. Цены поддержала новость Национального бюро статистики КНР о росте прибыли китайских промышленных компаний, зафиксированном впервые за шесть месяцев. В мае прибыль выросла на 6% год к году после снижения на 4,3% месяцем ранее. Это говорит о том, что восстановление экономики страны набирает обороты.

В июне восстановление индекса экономических настроений в еврозоне также ускорилось после скромного подъема в мае. Европейская комиссия фиксирует улучшение во всех секторах. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit составил 46,9 пункта, в секторе услуг – 47,3 пункта, составной индекс деловой активности в производственном секторе – 47,5 пункта. Все эти результаты оказались лучше ожиданий. Это увеличивает потенциальный спрос на нефтепродукты вкупе с сезонным фактором (летний период традиционно характеризуется увеличением объема автомобильных перевозок).

Также мы считаем, что ухудшение эпидемиологической ситуации в США и остальном мире, несет значительный риск для спроса на горючее, но не приведет к повторному введению жестких локдаунов в мире. Ждем стабильного восстановления спроса на нефть. Впрочем, в краткосрочной перспективе котировки едва ли превысят $44 за баррель Brent.



