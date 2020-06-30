В первые 4 месяца 2020 г. мировой рынок стали прошел через сложный период из-за вирусной пандемии. Снижение спроса и производства коснулось практически всех стран, и лишь относительно ранее снятие карантинных ограничений в Китае удержало отрасль от резкого падения.

Мы ожидаем восстановления рыночной конъюнктуры благодаря снятию карантинных ограничений по всему миру с конца мая. Мы полагаем, что в 2021 г. рынок вернет часть утраченных позиций, однако риск ухудшения эпидемиологической обстановки сохранится во втором полугодии текущего года из-за возможной второй волны Covid-19.