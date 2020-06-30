Решение ЦБ РФ не было встречено ростом цен. На сегодняшнем аукционном дне Минфин по каким-то причинам решил установить лимит (50 млрд руб.) по бумагам с фиксированной ставкой купонов (5-летним ОФЗ 26234), что может быть обусловлено нежеланием ведомства концентрировать большой объем долга в среднесрочном сегменте кривой (в то время как острая потребность в займах спала вслед за восстановлением котировок нефти). Напомним, что предшествующее размещение бумаг 26234 состоялось 17 июня, когда они были проданы на сумму 100 млрд руб. по средневзвешенной доходности YTM 5,07%, с которой выпуск котируется в настоящий момент. Таким образом, решение ЦБ РФ 19 июня снизить ключевую ставку на 100 б.п. (до 4,5% годовых) не вызвало позитивную ценовую динамику (решение было в цене, а риторика регулятора не убедила участников рынка в дальнейшем агрессивном смягчении). В настоящий момент ключевая ставка в РФ равна среднему уровню ставок других GEM (4,48%), находящихся в пределах от 2,25% у Бразилии до 8,25% в Турции. Судя по комментариям главы ЦБ РФ, заметное движение вниз будет зависеть в том числе и от этого среднего уровня (при прочих равных заметно ниже него ставка в РФ, скорее всего, не опустится).

ОФЗ остаются самыми дорогими в GEM. За прошедшую неделю доходности вдоль кривой продемонстрировали умеренное повышение на 2-5 б.п. (фиксация прибыли по факту заседания ЦБ РФ). Несмотря на значительное снижение ключевой ставки в РФ, ОФЗ сохраняют самый узкий спред к o/n ставкам в сравнении c локальными долгами других GEM (то есть кривая ОФЗ имеет самый низкий наклон). Например, 10-летние облигации Индии имеют YTM 5,9% (против 5,88% у ОФЗ) при ключевой ставке 4%. В этой связи мы продолжаем считать ОФЗ дорогими, однако на сегодняшнем аукционе Минфин, скорее всего, разместит весь заявленный объем без премии ко вторичному рынку (поддержку окажут погашаемые сегодня депозиты в ЦБ РФ на 1,16 трлн руб.).

КОБР – лучшая альтернатива плавающим ОФЗ. Также предлагаются 4-летние ОФЗ 24021 с плавающей ставкой купонов (=RUONIA), однако по цене на уровне номинала эти бумаги не встречают спрос из-за наличия более интересной альтернативы (КОБР имеют существенно более короткий срок до погашения).