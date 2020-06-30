Вчерашние торги прошли на неожиданно позитивной ноте. Причиной этому стали макроэкономические данные о сделках по оформлению недвижимости, находящихся на рассмотрении за май месяц. В апреле этот показатель вполне ожидаемо рухнул более чем на 30%, и сейчас ожидалось его восстановление. Однако аналитики оценивали перспективы восстановления несколько скептически и давали прогноз по росту количества незавершенных сделок всего лишь на 18%. Но по факту данные вышли просто блестящими, и майские показатели не только полностью перекрыли падение апреля, но и улетели еще выше, продемонстрировав рост в + 44% месяц к месяцу.

Это здорово взбодрило участников рынка. Если старт торгов прошел вблизи нулевых отметок, то после выхода макроданных в 17-00 мск индексы уверенно рванули вверх и позитив сохранялся до самого окончания торгов. В итоге индексы прибавили более 1%, а старина Dow (DJIA-30) так вообще подрос почти на 2,5%. Последнее случилось благодаря еще одному позитивному событию, которое, впрочем, ждали уже давно. Наконец-то многострадальный суперсовременный авиалайнер Boeing 737 Max вновь после более чем годичного перерыва взлетел в воздух и начались его полетные испытания в рамках сертификации и допуска к регулярным полетам. На этом радостном известии акции самого авиастроительного гиганта взлетели более чем на 14%. А поскольку вес компании Boeing (BA, +14,40%) в индексе Dow Jones велик, то и сам индекс в итоге продемонстрировал наилучшие результаты дня.

Нашел свое отражение взлет акций Боинг и на секторальном уровне. Акции промышленного сектора чувствовали себя лучше всех и в среднем выросли более чем на 3%, почти в 2 раза опередив по темпам роста всех остальных.

На уровне отдельных акций вчера также было достаточно много интересных событий. Однако среди них нужно в первую очередь следует выделить два. Это касается, прежде всего, акций одного из мировых лидеров по производству микрочипов компании Micron Technology (MU, +1,35%), а также к величайшему сожалению уже бывшего лидера в сегменте по добыче сланцевой нефти компании Chesapeake Energy (CHK).

Что касается первой, то все с нетерпением ждали выхода ее квартальной отчетности после окончания торгов. Поскольку отчетность Micron исторически появляется раньше всех остальных, то она как бы служит ориентиром в преддверии старта сезона отчетности, который начнется у нас через 2 недели. Чего ждать и чего бояться? Как показала отчетность Micron, надежды инвесторов на то, что все будет хорошо не беспочвенны. По крайней мере сам Micron продемонстрировал, что он не собирается сдаваться на милость коронавирусу и показал хорошие результаты по итогам прошедшего квартала. В итоге его котировки взлетели на постмаркете более чем на 5%.

Что же касается Chesapeake Energy (CHK), акции которой еще совсем недавно были одними из самых востребованных на рынке (акции этой компании входили в TOP-10 лучших акций по ликвидности!), то вчера пришла грустная весть о делистинге этих акций на NYSE в связи с рисками плохо контролируемой процедуры банкротства. Значение этой компании сейчас не велико и поэтому «отряд не заметил потери бойца». Однако все же от самого факта делистинга столь интересной компании становится грустно. Sic transit gloria mundi! Естественно, на Санкт-Петербургской бирже торги акциями Chesapeake Energy также приостановлены, и в самое ближайшее время будет решаться вопрос о дальнейшей их судьбе.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 29 июня было заключено 700 тысяч сделок с акциями 1 182 эмитентов на общую сумму почти 0,5 миллиарда долларов США.