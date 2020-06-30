Один из ведущих производителей чипов памяти Micron успешно отчитался по итогам третьего фискального квартала 2020 года. Выручка компании выросла на 13,3%, на 3,7% превысив консенсус аналитиков. Скорректированная EPS опустилась на 22%, оказавшись на 9,3% выше ожиданий.

Рост выручки обусловлен повышением спроса чипы памяти в условиях увеличения объема облачных операций, массивов данных, обрабатываемых онлайн. СЕО компании отметил, что положительное влияние на динамику выручки также оказало изменение продуктовой структуры, в пользу наиболее передовых и дорогих элементов как в сегменте DRAM, так и в сегменте NAND (более 75% выручки подсегмента). Финансовый директор Micron отметил рост цены продаж элементов DRAM и NAND в поквартальном выражении.

Выручка сегмента «компьютерное и сетевое подразделение» увеличилась на 7% г/г. Поддержку сегменту оказали поставки высокоскоростных решений для ИИ, а также 128-слойной RG NAND и высокоплотных QLC-чипов. В мобильном подсегменте, несмотря на слабость рынка смартфонов, выручка выросла на 30% г/г благодаря сильному спросу со стороны производителей ноутбуков. В сегменте «хранение» Micron нарастил доходы на 25% г/г под влиянием повышения спроса со стороны облачных провайдеров, а также в связи с запуском нового NVMe-продукта в сегменте SSD-решений. Сегмент встраиваемых решений зафиксировал снижение выручки на 4%, что обусловлено ослаблением спроса со стороны автопрома и других производственных отраслей.

Валовая маржа по итогам квартала снизилась на 6% г/г, но благодаря восстановлению цен на чипы памяти, а также расширению доли высокомаржинальной продукции повысилась на 4% кв/кв. Операционная маржа сократилась на 5% г/г, но на фоне роста валовой рентабельности и сокращения издержек выросла на 7% кв/кв.

До конца года СЕО компании ожидает продолжения положительной динамики спроса со стороны дата-центров, на фоне сохраняющего повышенного спроса на облачные решения; восстановления рынка смартфонов и усиления спроса со стороны разработчиков игровых консолей на фоне начала цикла обновления продукции. Глава Micron отметил риски перебоев поставок, что ограничило бы объемы выпуска и замедлило переход к следующему поколению техпроцесса.

Менеджмент Micron представил сильный прогноз на четвертый фискальный квартал. В соответствии с этим прогнозом, выручка увеличится на 23%, до $6 млрд, валовая маржа достигнет 35,5%, скорректированная EPS почти удвоится и составит $1,05

Мы считаем результаты компании сильными и отражающими высокую устойчивость Micron к фактору пандемии. Полагаем, что в среднесрочной перспективе благоприятные отраслевые тренды (развитие сетей 5G, увеличение трафика, спрос на облачные вычисления) будут поддерживать финансовые показатели компании.

Наша целевая цена по акции Micron — $57,3.