Сегодня руководитель Китая Си Дзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.

Главная цель этого закона предотвращать действия угрожающие национальной безопасности. Помимо различных формулировок о терроризме и вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Гонконга, в этом законе содержится норма, позволяющая китайским органам безопасности создавать представительства на территории Гонконга.

Этот пункт может вызвать недовольство, как населения Гонконга, так и местных силовых структур. Пока видимость автономии Гонконга сохраняется.

Ключевым моментом для бизнеса может стать изменение налогового администрирования в Гонконге. На данный момент Гонконг остается «тихой гаванью» для компаний, которые ведут свою деятельность не в Гонконге, их доходы налогом не облагаются.

Однако следующим шагом материкового Китая может стать унификация налогового законодательства, тогда «налоговому раю» наступит конец.