Промышленный PMI в июне оказался выше прогнозов и составил 50,9 пунктов – против 50,6 в мае. Аналогичный показатель для сектора услуг вырос до 54,4 против 53,6 месяцем ранее. Композитный PMI, включающий в себя обе производственные сферы, поднялся до 54,2 пунктов на фоне 53,4 в мае и июне. Сами по себе это цифры (индекс выше 50 это рост заказов, ниже – спад) подтверждают мысль, что экономика Китая нашла точку опоры и не показывает сигналов к тому, чтобы начать «щупать второе дно».

Фактором риска в приведенной статистике остается все еще слабый рынок труда. И в промышленности, и сегменте услуг субиндекс PMI, измеряющий объем найма новых работников, остается ниже 50 пунктов. Еще один тревожный аспект состоит в том, что восстановительная динамика практически целиком ложится на плечи крупных и средних компаний. Деловая активность в предприятиях малого бизнеса не просто ниже, но еще и падает от месяца к месяцу. Это может указывать на то, что финансовые стимулы со стороны Народного Банка Китая не доходят до нижних пластов экономики. Дешевая ликвидность, проводимая через банки, оседает в крупных конгломератах компаний, способных получить финансирование по льготным ставкам.

В целом можно констатировать, что ВВП Китая на пути к выходу из рецессии. В годовом выражении экономика может показать небольшой рост (около 1%) уже во втором квартале. Третий квартал обещает ускорить подъем ВВП до 3%, в четвертом – до 3,5%. При таком сценарии Китай закроет этого год ростом около 5,5%, полностью компенсировав провал, вызванный эпидемией и карантином.