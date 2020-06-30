Пионер сланцевой добычи, американская нефтегазовая компания Chesapeake Energy Corp. (CHK) в воскресенье подала в суд заявление о защите от банкротства. Дело будет рассматриваться в рамках 11-й статьи Кодекса о банкротстве США (реструктуризация) поэтому компания продолжит работать в обычном режиме в период рассмотрения дела (в отличие от седьмой статьи, подразумевающей ликвидацию). Реструктуризация компании обусловлена высокой долговой нагрузкой. По результатам 2019 года ее чистый долг превысил EBITDA в четыре раза, а в условиях кризиса обслуживать долги CHK оказалось не под силу. Капитализация Chesapeake Energy, которая на пике достигала $37,5 млрд, в настоящее время составляет $116 млн, цена акции с начала 2020 года обвалилась на 93%.

Реструктуризация необходима CHK для снижения долговой нагрузки. По данным представителей компании, в рамках реструктуризации ее долг может сократиться на $7 млрд ($9,6 млрд на конец первого квартала). Chesapeake Energy достигла договоренности с кредиторами о предоставлении заемных средств в размере $925 млн для обеспечения деятельности во время судебного процесса. В ходе судебных разбирательств CHK может получить от кредиторов новый заем в объеме $2,5 млрд и выпустить акции на $600 млн. Минимальный срок рассмотрения дела – несколько месяцев, после чего компания может быть ликвидирована либо продолжит деятельность. Результат будет зависеть от того, удастся ли компании согласовать план реструктуризации долгов с кредиторами.

По данным международной юридической фирмы Haynes and Boone LLP, за первое полугодие 2020 года обанкротились 18 нефтегазовых компаний, зарегистрированных в США. Список следующих «кандидатов на банкротство» можно будет составить после сезона отчетов за второй квартал, в течение которого котировки американского сорта нефти WTI достигали отрицательных значений. Инвесторам стоит осторожно подходить к инвестициям в компании из американской нефтегазовой отрасли с высокой долговой нагрузкой, а также рассмотреть возможность использования CDS в качестве страховки по длинным позициям в акциях таких компаний.