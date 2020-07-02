Американские биржевые площадки в среду завершили торги разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,5%, закрывшись на отметке 3115,86 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,3%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,95%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на два базисных пункта, до 0,68%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на шесть базисных пунктов, до −0,40%.

Несмотря на то, что штаты Калифорния и Аризона сообщают о самом большом ежедневном росте числа заболевших COVID-19, а отделения интенсивной терапии Хьюстона превысили полную мощность, инвесторы сфокусировали свое внимание на заявлении компании Pfizer о том, что перспективная вакцина, разрабатываемая совместно с немецкой биотехнологической фирмой BioNTech, показала многообещающие результаты и была хорошо переносима на ранних стадиях испытаний на людях. В свою очередь, рост рисковых активов был поддержан данными от ISM, указавшими на рост производственной активности в США. Сегодня инвесторы следят за отчетом Министерства труда по зарплате в несельскохозяйственном секторе экономики. Ранее отчет ADP по занятости показал, что число рабочих мест в частных компаниях США в июне увеличилось на 2,369 миллиона по сравнению с маем.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,58% и закрылись на отметке $41,91. Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым на прошлой неделе запасы нефти в стране упали на 7,2 миллиона баррелей. Кроме того подъему цен способствует смена настроений на европейских и заокеанских биржевых площадках, где, после снижения на прошлой неделе, на текущей вернулся осторожный оптимизм.

Во вторник индекс Мосбиржи снизился на 0,89%, закрывшись на отметке 2743,2 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2720 и 2690 пунктов, сопротивления — 2780 и 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 118000 и 116000 пунктов, сопротивление — 121000 пунктов.

Рубль завершил торги в среду на отметке 70,72, прибавив 0,68% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 70 и 69,50, сопротивления — 71,50 и 72.