Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе – рост числа новых случаев заболевания COVID-19 в США заставил участников рынка пересмотреть свою готовность к принятию риска на рынках акций в целом. В итоге Магнит (MGNT) подешевел на 2.9%, Татнефть (TATN) – на 2.1%, АФК Система (AFKS) – на 2.0%, Газпром (GAZP) – на 1.8%, Новатэк (NVTK) – на 1.7%, Сбербанк (SBER) и ВТБ (VTBR) – на 1.2%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Центральный телеграф (CNTL) вырос еще на 8.7%, МРСК Центра и Приволжья (MRKP) – на 4.2%, Мосэнерго (MSNG) – на 4.1%. Тем временем обыкновенные акции Самараэнерго (SAGO) подешевели на 4.1%, Южуралникеля (UNKL) – на 3.7%, РусГидро (HYDR) – на 2.7%.

Фондовые индексы США за две прошедших торговых сессии повысились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы в среду закрылись в небольшом минусе, по азиатским индексам наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС – сообщение Pfizer и BionTech об успешном испытании на людях совместно разрабатываемой вакцины против коронавируса вызвало благоприятную реакцию на мировых фондовых площадках. Между тем в нескольких штатах США из-за ускорения роста новых случаев COVID-19 приостановлено снятие социальных ограничений, а число новых случаев, зафиксированных за день по стране в целом, в среду оказалось максимальным за всю историю наблюдений. В течение дня повлиять на поведение инвесторов могут данные по рынку труда и балансу внешней торговли США (15:30 мск). Впрочем, активность нерезидентов может оказаться невысокой перед длительными выходными (в пятницу торги в США проводится не будут по случаю Дня независимости). На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль, но возврат пары в область ниже 70.0 пока выглядит маловероятным.