Пока мы вчера завершали голосование по поправкам в Конституцию, американские индексы преимущественно подросли. Сегодня с утра фьючерсы на них и нефть также торгуются в положительной зоне. Учитывая это, а также избыточные продажи российских акций во вторник, ждем позитивного открытия отечественного рынка акций.

В первой половине дня Индекс Мосбиржи может прибавить около процента. Впрочем, рынок по-прежнему будет находиться в боковике с границами 2700-2810 пунктов. Пока поводов для выхода из него не видно.

В «красную» зону уйдут акции золотодобытчиков: вчера началось снижение стоимости золота, и перегретые бумаги сектора с радостью откорректируются. Однако мы считаем, что рост драгметаллов возобновится, и в этом году золото обновит исторические максимумы. Поэтому на просадках акции «Полюса» и «Полиметалла» стоит подбирать. Но, возможно, не сегодня, а чуть позже.

Минэнерго США сообщило вчера о сильном, на 7,2 млн баррелей, снижении запасов нефти, в то время как аналитики ждали снижения показателя в 10 раз меньше. На этом фоне рост нефти продолжился, и сегодня с утра котировки пытаются закрепиться выше 42 долларов за баррель. Выше уровня 44 доллара есть смысл открывать спекулятивные шорты: поводов для ухода котировок на уровень 45 долларов нет никаких.

Пока же на фоне роста цен на нефть сегодня должна отскочить «нефтянка». Однако на среднесрочную перспективу акции сектора мы брать не рекомендуем из-за ожиданий слабых балансовых показателей подавляющего большинства нефтегазовых эмитентов.

Пара доллар-рубль на западных площадках вчера укрепилась и уверенно ушла ниже отметки 71. Теперь верхняя граница коридора, где пара провела весь июнь, — 69-70 руб за доллар, будет сопротивлением для укрепления российской валюты.

Голосование по поправкам в Конституцию никаких сюрпризов не преподнесло. Его итоги оказались ожидаемыми и на поведение рынка не отразятся.

При принятии решений все-таки советуем помнить, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшается, и этот фактор еще не раз будет отыгрываться распродажами.