Пока на российском рынке акций был выходной день мировые фондовые площадки в среду показали преимущественно положительную динамику. На европейских биржах наблюдалась разнонаправленные тенденции, а в США индекс S&P 500 вырос на 0,5%. Сильнее остальных выглядели представители сектора высоких технологий: Nasdaq Composite прибавил 0,95%. Новые исторические максимумы показали такие гиганты как Amazon, Microsoft, Netflix.

Оптимизм инвесторов отчасти был обусловлен сообщениями о положительных предварительных данных по поводу разработки вакцины от Pfizer и BioNtech. Кроме того, в США вышедшая макростатистика оказалась лучше прогнозов. Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности (ISM Manufacturing) в июне составил 52,6 при прогнозе 49,8 и 43,1 в мае. Значение показателя выше 50 говорит о росте активности.

Что касается цифр по распространению коронавируса, то пока они по-прежнему не указывают на устойчивый спад пандемии. После трех дней снижения числа новых заражений вчерашние данные от Johns Hopkins University вновь указали на возобновление роста. В том числе рекордные цифры приходят из США. Многие штаты не просто приостановили снятие ограничений, а вновь их вводят.

В среду подъем наблюдался на рынке нефти, сентябрьские фьючерсы Brent прибавили 1,8%, дойдя до $42. Поддержку оказала статистика о снижении запасов нефти в США. За неделю они упали на 7,2 млн баррелей при ожидаемом падении на 0,71 млн. Добыча в США при этом не изменилась, оставшись на уровне 11 млн б/с.

В данный момент нет ожиданий продолжения устойчивого роста цен на нефть. Район $43–45 по Brent выглядит сильной зоной сопротивления, преодолеть которую при прочих равных будет сложно. Наоборот, в перспективе ближайших месяцев сохраняются риски формирования более глубокой коррекции с движением ниже $40. В качестве промежуточной зоны поддержки можно выделить область $36–37,3.

Сегодня на нашем рынке ожидается открытие на положительной территории. Ориентированный на депозитарные расписки российских бумаг VanEck Russia Vectors ETF (RSX) вчера вырос на 0,8%.

По индексу МосБиржи техническая картина пока по-прежнему остается неизменной. С середины мая актуален боковик и, вероятно, в ближайшее время торги в его пределах сохранятся. О выходе из этого коридора консолидации и формировании нового локального тренда можно будет говорить в случае пробоя одной из его границ, расположенных на 2700 и 2835 п.

Общая активность участников торгов на нашем рынке останется пониженной. Спад волатильности и отсутствие выраженной динамики способствует кратковременному сокращению торговых оборотов.

Если ориентироваться на итоги торгов на западных площадках, то сегодня хуже рынка могут выглядеть акции Яндекса и Норникеля. Под давлением должны быть акции Полиметалла, упавшие вчера в Лондоне (LSE) на 3,4%. Ранее сообщалось, что PPF Group продает 12,5 млн акций компании, составляющих 2,66% капитала Полиметалла.

Бумагам Полюса также будет сложно показать опережающую динамику, учитывая вчерашний откат цен на драгметаллы, а также возможность некоторого укрепления курса рубля. Стоимость тройской унции золота накануне поднималась к целевому ориентиру в области $1790–1810 после чего возобновилось снижение. В перспективе нескольких месяцев бычий сентимент на рынке драгметалла может уйти, если наконец-то начнется устойчивый тренд по снижению темпов распространения COVID-19. Этот фактор будет способствовать снижению рыночной неопределенности, что негативно для защитных активов, к которым относится золото.

Чуть лучше рынка могут выглядеть представители нефтегазового сектора, а также стабильные дивидендные истории с ориентацией на внутренний рынок. Например, это Юнипро, Детский мир, МТС.

Среди наиболее важных событий отметим, что сегодня на Московской бирже начнутся торги ГДР Mail.ru Group.

Сама Мосбиржа сегодня планирует опубликовать данные по объему торгов за июнь 2020 г. Также напомним, что в Башнефти и Фосагро в четверг последний день для попадания в реестр акционеров, которые будут претендовать на дивиденды.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,11%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июля без существенных изменений и находятся около уровня $42.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти выше уровня закрытия вторника, более чем на 0,4%.