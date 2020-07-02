В фокусе - ослабление рубля
Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Центрального Телеграфа (+3,93%). Аутсайдерами стали акции Petropavlovsk (-16,48%). Пара USD/RUB впервые в июне подскочила выше отметки 71,00.
Рубль заметно просел к доллару и евро. Ослабление рубля обусловлено действием различных факторов. Это конец месяца и квартала, коррекция рынка и небольшое снижение цены на нефть. Объем торгов был относительно умеренным, около $3 млрд в паре USD/RUB. Курс подскочил до максимума за месяц. Однако, даже такое незначительное колебание моментально отразилось на спросе на ОФЗ. На бумаги с фиксированным купоном он упал, в то время, как на линкеры спрос подскочил до 133 млрд руб. Мы полагаем, что в июле значительного ослабления рубля не произойдет, курс будет колебаться преимущественно в диапазоне 68-73. Объем дивидендных выплат в этом году будет ниже, чем в прошлом, поэтому отток капитала не так сильно повлияет на курс. В то же время, на фоне снижения доходности рублевых инструментов иностранные инвесторы (доля нерезидентов в ОФЗ более 33%) будут более резко реагировать даже на слабые колебания рубля. Нельзя исключать точечного вмешательства регулятора для стабилизации резких колебаний.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 70,50-71,50 в паре USD/RUB, 2700-2800 по индексу Мосбиржи.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200702/831713329.html