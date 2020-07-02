Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтрально позитивным. Нефть не растёт, но и не падает. Индексы в Азии преимущественно растут, а валюты сырьевых стран укрепляются. По проблеме COVID-19 появляются надежды на окончательное долгосрочное решение, хотя и не в кратчайшие сроки. Отечественные индексы начнут торги в небольшом плюсе, а рубль будет отыгрывать свои потери конца июня. Впрочем, активность заметно снизится в течение дня, так как многие будут ждать ключевую статистику по США.

Пока в России был выходной по случаю голосования по поправкам в конституцию, внешние рынки оказались в ситуации, когда нельзя было не расти. Для начала удивил Китай. Индекс PMI от Caixin в производственной сфере вырос в июне до 51,2 п. с 50,7 п. в мае, хотя прогноз предполагал снижение до 50,5 п. Данный индекс больше отражает ситуацию в малом и среднем бизнесе. Соответственно, можно говорить, что китайская экономика восстанавливается и растёт по всем направлениям. Кстати, в России индекс PMI в обрабатывающих отраслях поднялся до 49,4 п. с 36,2 п. в мае, что также неплохо, ибо указывает на стабилизацию в промышленности. Аналогичный показатель еврозоны поднялся до 47,4 п. с 39,4 п. в мае при прогнозе 46,9 п. Великобритания вовсе показала рост, так как производственный PMI поднялся до 50,1 п. с майских 40,7 п. Стоит также отметить, что безработица в Германии незначительно повысилась до 6,4% при прогнозе роста до 6,6% К вечеру также поступили хорошие новости от Pfizer. Stoxx 600 закрыл день ростом на 0,23%, но от более позитивного финиша его удержал германский DAX.. Проблемы для немецких акций начались с самого утра из-за технического сбоя на торговой платформе Xetra. К вечеру оптимизм весьма сильно иссяк, так как на рынке начинают ждать корпоративные отчёты за II квартал и ожидания на III квартал. По итогам торгов FTSE 100 — 6157,96 п. (-0,19%), DAX — 12260,57 п. (-0,41%), CAC 40 — 4926,94 п. (-0,18%).

Американские торги начинались с двух важных и весьма позитивных новостей. Во-первых, ADP Services сообщила, что в июне число новых рабочих мест в частном секторе экономики США составило 2,37 млн. Однако главное в том, что результаты мая были кардинально пересмотрены. Вместо потери 2,76 млн рабочих мест ADP Services сообщила о создании 3,06 млн рабочих мест. Далее ISM в производственной сфере показал рост до 52,6 п. с 43,1 п. в мае. Соответственно, индекс указывает на расширение производства. Фармацевтический гигант Pfizer (+3,18%) и германский партнёр BioNTech сообщили об успешном испытании первой фазы кандидата на вакцину против коронавируса. Все 24 испытуемых развили иммунитет против COVID-19. Более того, уровень концентрации антител оказался вдвое выше, чем у тех, кто переболел данной инфекцией. Впрочем, пока это лишь первая фаза тестирования, а статистика по США говорит о том, что число случаев заражения перевалило за 2,6 млн, что заставило администрации многих штатов вернуть часть прежних ограничений. Из корпоративных событий также можно отметить взлёт бумаг FedEx на 11,72% благодаря резкому росту спроса на услуг доставки в II квартале. Apple Inc. (-0,18%) объявила о закрытии ещё 30 своих магазинов в США, доведя общее число до 77. У Tesla дела идут заметно лучше. Бумаги подорожали на 3,68%, сделав её самой дорогой автомобилестроительной компанией мира. Если же говорить о плохих сигналах, то в недрах республиканцев зреет настоящий раскол. В число сторонников демократа Джо Байдена вошло около двух сотен бывших представителей администрации Джорджа Буша (младшего). Они планируют принять активное участие в убеждении республиканского электората в ключевых штатах. И, наконец, был опубликован протокол заседания ФРС. В нём, в частности, говорится о том, что члены Комитета по операциям на открытом рынке обсуждали вопрос таргетирования доходностей по долгосрочным казначейским обязательствам. Однако каких-либо конкретных шагов предложено не было, а значит подобные планы могут реализоваться в отдалённом будущем, но не на ближайших заседаниях. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств выросла до 0,68%, хотя ещё накануне падала до 0,62%. Кроме того, представители ФРС опасаются повторной рецессии, если пандемия COVID-19 принесёт вторую волну. Возможно, что эти страхи помешали индексу Dow Jones завершить торги в плюсе. Акции Boeing подешевели на 1,53%, Caterpillar упали на 0,3%, J.P. Morgan на 0,8%, а Bank of America на 1,98%. Самыми сильными секторами рынка стали коммунальные услуги (+2,29%), коммуникации (+2,24%) и сектор недвижимости (+2,57%). Слабее всех были энергетика (-2,49%) и финансы (-1,04%). По итогам торгов DJIA упал на 0,3% до 25734,97 п., NASDAQ вырос на 0,95% до рекордных 10154,63 п., а S&P поднялся на 0,5% до 3115,86 п.

На азиатских площадках преобладал рост. Надежды инвесторы черпают в новостях от американских фармацевтов о создании очередного кандидата на роль вакцины против COVID-19. В Гонконге началось применение закона о национальной безопасности. Полиция сообщает об аресте около 370 человек. Рынки проигнорировали данный факт, хотя ещё накануне в Палате представителей США был одобрен законопроект, в рамках которого могут быть назначены санкции против банков и организаций, которые ведут бизнес с лицами и структурами, реализующими новый закон о национальной безопасности в Гонконге. Австралия опубликовала данные по внешней торговле за май. Импорт снизился за месяц на 6%, а экспорт на 4%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22098,88 п. (-0,10%); Hang Seng — 24804,85 п. (+1,55%); Shanghai Composite — 3068,38 п. (+1,40%).

Нефть удерживается вблизи отметки $42 за баррель Brent, но пока испытывает сложности с ростом из-за опасений возвращения ограничительных мер. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 26 июня коммерческие запасы нефти в стране упали на 7,2 млн бар. до 533,5 млн бар. Запасы на 15% превышают средний показатель за пять лет. Запасы бензина выросли на 1,2 млн бар., а дистиллятов упали на 0,6 млн бар. Меж тем, поставки за четыре недели составили: 17,6 млн бар. общих поставок в сутки, или —15,6% за год; 8,2 млн бар. моторного топлива в сутки, или —15,0% за год; а также 3,5 млн бар. дистиллятов в сутки, или —13,1% за год. Добыча в США оставалась на уровне 11,0 млн бар. в сутки. Отметим восстановление спроса на горизонте последнего месяца. Конечно, поставки авиатоплива на 60% ниже прошлогоднего показателя и подобная ситуация будет сохраняться довольно долго, но потребление со стороны американских автомобилистов уже приближается к обычным объёмам. С другой стороны, на рынке вполне логично обеспокоены возвращением ограничительных мер. Например, в Калифорнии вновь закрыли бары и рестораны, а также вернули другие меры социального дистанцирования. Из прочих новостей стоит отметить информацию японского издания Yomiuri о планах правительства закрыть, или заморозить около 100 неэффективных угольных электростанций. Вероятно, что альтернативой им станут генерирующие мощности на природном газе. К 9:00 мск Brent — $42,09 (+0,14%), WTI — $39,83 (+0,03%), Золото — $1774,7 (-0,29%), Медь — $6068,24 (+0,68%), Никель — $12830 (-0,13%).

Индекс доллара снижался на 0,11% до 97,09 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,67% по сравнению с 0,68% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,127 – (+0,15%), GBP-USD — $1,249 (+0,07%), USD-JPY – 107,45 (+0,01%).