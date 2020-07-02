Рисковые активы вчера росли в цене на фоне обнадеживающих результатов исследований новой вакцины от коронавируса и более сильного, чем ожидалось, значения индекса ISM производственного сектора США. Последний вырос почти на 10 пунктов, с 43,1 в мае до 52,6 в июне – максимального уровня за 14 месяцев – при этом заметно опередив консенсус-прогноз Bloomberg (49,8). Субиндекс новых заказов подскочил с 31,8 до 56,4, занятости – с 32,1 до 42,1, закупочных цен – с 40,8 до 51,3. Однако интересно отметить, что большинство респондентов высказывались в очень осторожном ключе относительно дальнейших перспектив восстановления активности. Как отмечает ISM, несмотря на очевидные признаки повышения активности, пока восстановление происходит очень медленно. Индекс производственного сектора еврозоны от Markit вырос сильнее ожиданий, однако остался ниже отметки в 50, разделяющей рост и снижение экономической активности (47,4 против 46,9 в мае и такого же консенсус-прогноза Bloomberg). Индекс Caixin в производственном секторе Китая составил 51,2 против майского значения в 50,7 и консенсуса аналитиков в 50,2. Также вчера был опубликован протокол последнего заседания FOMC. Его участники отметили, что не видят контроль кривой доходности в любой его форме в качестве инструмента денежно-кредитной политики в ближайшее время. Многие из них были озабочены практической реализацией данной меры, в частности – управлением размером и компонентами баланса ФРС, особенно при выходе из политики управления кривой. Все участники отметили, что использование подобных нестандартных мер требует дальнейшего анализа. Также, согласно протоколу, члены FOMC обсудили возможность расширения стимулирующих мер – многие из них высказали опасения, что дно рецессии, возможно, еще не было пройдено в апреле.

В динамике фондовых рынков единое направление вчера отсутствовало. Индекс рынков акций развивающихся стран MSCI EM поднялся на 0,6%, сводный индекс Шанхайской фондовой биржи прибавил 1,4%, в то время как Nikkei 225 снизился на 0,7%, DAX – на 0,4%, а FTSE 100 скорректировался на 0,2%. Индекс S&P 500 поднялся на 0,5%, а индекс волатильности VIX снизился на 1,8 пункта, до 28,6. Цена нефти Brent резко выросла на 2,1% на фоне улучшения общего аппетита к риску и неожиданной статистики товарных запасов нефти в США, объем которых за последнюю неделю сократился на 7 млн барр., хотя консенсус-прогноз Bloomberg указывал на их сохранение на прежнем уровне. Золото укрепилось в цене на 0,6%, до 1 770 долл. за унцию. Гособлигации Германии выросли в доходности на 3–6 бп, в том числе 10-летний бенчмарк закрылся с доходностью —0,395%. Кривая казначейских облигаций США сместилась вверх на 1–2 бп (доходность 10-летних UST достигла 0,66%).

Индекс доллара вчера снизился на 0,2%. Евро укрепился по отношению к доллару на 0,2%, фунт стерлингов – на 0,6%, а японская иена – на 0,4%. Норвежская крона подорожала на 1% относительно евро. Среди валют развивающихся стран бразильский реал укрепился к доллару на 2,7%, южноафриканский ранд – на 1,8%, мексиканское песо – на 1,3%, а турецкая лира – на 0,1%. Азиатские валюты показали более слабый результат: индонезийская и индийская рупии, а также китайский юань ослабли относительно доллара на 0,1%, а тайский бат подешевел на 0,4%. Рубль укрепился к доллару на 0,73%, до 70,68, почти на 50% восстановившись после произошедшей во вторник коррекции на 1,6%. Оборот торгов на российском валютном рынке был небольшим ввиду праздничного выходного.