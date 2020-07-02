Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале торгов четверга на улучшении настроений глобальных игроков. Рост цен на нефть и позитив на валютных рынках развивающихся стран поддержат отечественную валюту.

ПРОГНОЗЫ

"Поскольку фьючерсы на нефть сегодня торгуются выше уровня закрытия во вторник, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением — в пределах 0,2-0,6%, в районе 2750-2760 пунктов.

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтрально позитивным, отмечает и Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". "Индексы в Азии преимущественно растут, а валюты сырьевых стран укрепляются. По проблеме COVID-19 появляются надежды на окончательное долгосрочное решение, хотя и не в кратчайшие сроки", — говорит он.

"Отечественные индексы начнут торги в небольшом плюсе, а рубль будет отыгрывать свои потери конца июня. Впрочем, активность заметно снизится в течение дня, так как многие будут ждать ключевую статистику по США", — считает аналитик.

Российская валюта в начале торгов сможет отыграть часть потерь, понесенных во вторник, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Стабилизация рынка энергоносителей и позитивная динамика валют развивающихся стран в среду и в четверг утром поддержат рубль. В результате доллар опустится ниже 71 рубля, прогнозирует эксперт.

ВНЕШНИЙ ФОН

Фондовый рынок США в среду показал разнонаправленную динамику без крупных колебаний.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,31-0,41%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также в плюсе. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,03%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,66%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 1,63%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,76%.

Стоимость нефти растет на 0,4% — до 42,2 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,16% — до 1,1267 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в последний день первого полугодия заметно снизился на фоне негатива в нефтяных котировках и на фиксации прибыли игроками в рублевых активах перед выходным днем в России.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,89% — до 2743,2 пункта. Долларовый индекс РТС просел сильнее за счет ослабления рубля и потерял 2,19%, достигнув 1212,63 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 1,29 рубля — до 71,28 рубля, евро поднялся на 1,32 рубля — до 80 рублей, следует из данных Московской биржи.