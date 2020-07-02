Petropavlovsk: крупные акционеры объединились против текущего совета директоров
30 июня Petropavlovsk провел годовое собрание акционеров, на котором группа из четырех акционеров, а именно Южуралзолото (22.37%), Everest Alliance и Slevin (в совокупности 12.09%) и Fortiana Holdings (4.62%), проголосовала против действующих членов совета директоров. В результате гендиректор Petropavlovsk Павел Масловский, финдиректор Данила Котляров и несколько других независимых директоров не были избраны или переизбраны. Новыми директорами стали Питер Хамбро (председатель без исполнительных полномочий), Аля Самохвалова (гендиректор), Джонни Мартин Смит и Анжелика Филлипс (независимые директора). По словам действующих членов совета директоров, результаты голосования были подтасованы контролируемой Константином Струковым ЮГК и Николаем Люстигером (Everest Alliance и Slevin) вопреки желанию независимого большинства акционеров. Совет также попросил британского регулятора проверить законность действий акционера Константина Струкова на предмет возможного нарушения правил сделок M &A.
Наше мнение. Бумаги компании упали на 15% во вторник и отыграли 3% в среду. Новость стала неожиданной, учитывая циркулировавшие в последнее время спекуляции в отношении слияния Petropavlovsk и Южуралзолото. Мы считаем, что эта сделка могла стать камнем преткновения между сторонами и стала причиной конфликта. Мы считаем, что определить справедливый уровень котировок невозможно, поскольку волатильность связана не с операционной или финансовой деятельностью компании, а скорее с негативным восприятием инвесторами споров между акционерами и менеджментом (что, вероятно, продолжит оказывать давление на акции).
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