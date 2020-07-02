Как следует из заявки HeadHunter в регулирующий орган, компания может провести публичное размещение американских депозитарных акций (ADS) на общую сумму до $100 млн. Кроме того, акционеры компании ELQ Investors VIII Limited и Highworld Investments Limited намереваются продать в общей сложности до 31.25 млн ADS по цене $23.07 за шт. (потенциальный объем привлечения составит $721 млн). На сегодня крупнейшими акционерами HeadHunter являются: Highworld Investments (доля акций — 37.5%), ELQ Investors VIII (25%) и Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC (14.3%).

Наше мнение. Формальная регистрация не обязывает Headhunter совершать какие-либо сделки, но обеспечивает компании гибкость в привлечении средств в будущем. Подача заявки дает Headhunter возможность подготовить вторичное предложение, если в ближайшие 3 года представится благоприятная возможность для сделок.