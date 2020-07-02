Новость. ВТБ опубликовал неаудированные результаты деятельности по МСФО за 5М20.

— Чистая прибыль за 5М20 составила 41,2 млрд руб. (-33% г/г), при этом в мае прибыль упала до 0,5 млрд руб. Основным фактором давления стала отрицательная переоценка длинной валютной позиции банка и объектов недвижимости, которые в сумме привели к убытку 18,7 млрд руб. Негативный вклад также внесли операционные издержки, которые показали рост на 18% г/г.

— Изменение риска в мае было сравнительно невысоким: 12,4 млрд руб. при стоимости риска 1,2% и стабильном качестве портфеля. За 5М20 изменение риска составило 74,8 млрд руб. при стоимости риска 1,5%.

— Позитивным моментом стало увеличение процентного (+28% г/г) и комиссионного (+17% г/г) доходов на фоне динамичного роста розничного кредитования (+1% в мае и +5,2% с начала года, что существенно выше рынка).

Эффект на акции. Умеренно негативно. В мае давление на рентабельность усилилось, несмотря на восстановление основных доходных метрик и снижение резервирования. В ближайшие месяцы давление на прибыль сохранится на фоне вероятного увеличения объемов резервирования. При слабой прибыльности и росте рисковых активов достаточность капитала у ВТБ находится под давлением, что сохраняет значительные риски для дивидендов за 2019 г.